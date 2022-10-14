Товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 4,2%

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов Республики Казахстан разработали проект соглашения между РК и Межгосударственным банком о представительстве межгосударственного банка в Казахстане.

Банк учреждает представительство в Республике Казахстан в представительских целях для содействия эффективному осуществлению деятельности банка в Республике Казахстан, сообщается в документе.

Деятельность банка на территории Республики Казахстан определяется действующими международными договорами, соглашением об учреждении, уставом банка, настоящим соглашением, а также соглашениями, заключенными с соответствующими властями, а в случае их отсутствия либо в части, не урегулированной указанными документами, законодательством Республики Казахстан", - отмечается в тексте документа.

Также по просьбе банка уполномоченные государственные органы оказывают ему содействие в получении помещений представительства за счет банка, необходимых для деятельности представительства, и оборудования, которое может потребоваться для создания и деятельности представительства, а также в поиске и/или предоставлении подходящего жилья для должностных лиц и сотрудников представительства.

Порядок и условия владения и пользования предоставленными представительству помещениями определяются отдельными договорами между соответствующими властями и банком.

Согласно тексту документа, представительство пользуется правами юридического лица на территории Республики Казахстан и правомочно:

осуществлять представительские функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключающие ведение банковской и (или) инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе любые операции с цифровыми валютами (криптовалютами).

арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться указанным имуществом;

выступать в судебных и арбитражных органах. На территории Республики Казахстан за банком, в том числе действующим через представительство, признаются те же процессуальные права для защиты своих интересов, которые закреплены законодательством Республики Казахстан за юридическими лицами;

совершать другие действия, направленные на достижение целей банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также подчеркивается, что банк освобождается от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых на территории Республики Казахстан, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания и освобождение товаров от обложения импортными таможенными пошлинами.