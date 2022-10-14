Товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 4,2%

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август 2022 года составил $15,9 млрд, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2021 года ($15,3 млрд), сообщает Институт экономических исследований Миннацэкономики Казахстана.
Экспорт из Казахстана в Россию за январь-август 2022 года вырос на 8,6% - $5,0 млрд.
Рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:
- уран - на 97%, или на $256,4 млн (с $264,2 до $520,6 млн);
- оксиды и гидроксиды алюминия - рост в 2,5 раза, или на $149,2 млн (с $102,7 до $251,9 млн);
- телефонные аппараты - рост в 88,6 раза, или на $130,6 млн (с $1,5 до $132,1 млн);
- вычислительные машины - рост в 215,7 раза, или на $101,7 млн (с $0,5 до $102,2 млн);
- цинк необработанный - рост в 2,1 раза, или на $84,4 млн (с $75,2 до $159,6 млн);
- ферросплавы - на 90,1%, или на $77,1 млн (с $85,5 до $162,6 млн);
- телевизоры, мониторы и проекторы - рост в 312,4 раза, или на $59,7 млн (с $0,2 до $59,9 млн).
Наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как:
- руды и концентраты железные - на 73,7%, или на $617,4 млн (с $837,5 до $220,1 млн);
- прокат плоский из нелегированной стали плакированный - на 45,7%, или на $159,8 млн (с $349,6 до $189,8 млн);
- прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный - на 46,7%, или на $109,3 млн (с $234,1 до $124,8 млн);
- прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - на 24,8%, или на $101,8 млн (с $410,5 до $308,7 млн);
- руды и концентраты драгоценных металлов - на 15,5%, или на $40,7 млн (с $262,3 до $221,6 млн).
Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются:
- уран - $520,6 млн (с долей 10,4%);
- прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - $308,7 млн (6,2%);
- оксиды и гидроксиды алюминия - $251,9 млн (5,1%);
- руды и концентраты драгоценных металлов - $221,6 млн (4,4%);
- руды и концентраты железные - $220,1 млн (4,4%);
- прокат плоский из нелегированной стали плакированный - $189,8 млн (3,8%), ферросплавы - $162,6 млн (3,3%);
- цинк необработанный - $159,6 млн (3,2%);
- уголь каменный - $151,4 млн (3%);
- отходы и лом черных металлов - $147,2 млн (3%).
Импорт в Казахстан из России за январь-август 2022 года вырос на 2,3% - $11,0 млрд.
Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как:
- трубы и трубки сварные из черных металлов - рост в 3,8 раза, или на $88,1 млн (с $31,1 до $119,1 млн);
- пшеница - рост в 2 раза, или на $85,2 млн (с $82,9 до $168,1 млн);
- руды и концентраты медные - рост в 3,3 раза, или на $72,8 млн (с $32,0 до $104,8 млн);
- семена подсолнечника - рост в 11,8 раза, или на $71,7 млн (с $6,6 до $78,3 млн);
- руды и концентраты цинковые - на 86,4%, или на $61 млн (с $70,6 до $131,6 млн);
- полуфабрикаты из нелегированной стали - на 28,3%, или на $57,4 млн (с $203,1 до $260,4 млн);
- руды и концентраты драгоценных металлов - на 30,1%, или на $56,4 млн (с $187,5 до $243,9 млн).
Значительно снижаются импортные поставки таких товаров, как:
- автомобили легковые - на 70,1%, или на $265,1 млн (с $378,4 до $113,2 млн);
- вакцины, сыворотки из крови, кровь - на 77%, или на $86 млн (с $111,6 до $25,7 млн);
- табак и его заменители, табачные экстракты и эссенции - на 76,9%, или на $61 млн (с $79,4 до $18,4 млн);
- сахар - на 59,8%, или на $60,3 млн (с $100,8 до $40,5 млн);
- газ - на 29,6%, или на $55,8 млн (с $188,3 до $132,6 млн).
Основными товарами импорта в Казахстан из России являются:
- полуфабрикаты из нелегированной стали - $260,4 млн (с долей 2,4%);
- руды и концентраты драгоценных металлов - $243,9 млн (2,2%);
- прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие - $208,6 млн (1,9%);
- золото необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка - $197,7 млн (1,8%);
- нефтепродукты - $191,1 млн (1,7%);
- кокс и полукокс - $176,6 млн (1,6%);
- пшеница - $168,1 млн (1,5%);
- уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали - $140,6 млн (1,3%).
Напомним, в январе-августе 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $17 280,7 млн, что в номинальном выражении больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.