Алматы. 11 декабря. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел прогноз экономического роста Казахстана в сторону увеличения до 4,1% в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Азиатский банк развития пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы экономического роста развивающихся стран Азии на текущий и следующий год на фоне замедления темпов роста экономики Китайской Народной Республики (КНР) и Индии, обусловленного влиянием внешних и внутренних факторов.

В своем дополнении к "Обзору развития Азии 2019", опубликованном сегодня, АБР прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в регионе на уровне 5,2% в текущем и следующем годах, что ниже сентябрьского прогноза экономического роста на уровне 5,4% на 2019 год и 5,5% на 2020 год.

"Центральная Азия является единственным субрегионом, перспективы экономического роста которого выглядят немного радужнее, по сравнению с сентябрьским прогнозом, в основном благодаря увеличению бюджетных ассигнований в Казахстане - крупнейшей экономике региона", - говорится в обзоре АБР.

Согласно текущему прогнозу, в 2019 году рост в странах Центральной Азии составит 4,6%, что выше предыдущего прогноза на уровне 4,4%. Прогноз роста экономики данного региона в 2020 году составляет 4,5%.

Прогноз экономического роста Казахстана пересмотрен в сторону увеличения до 4,1% в этом году и 3,8% в следующем году. В сентябре АБР прогнозировал рост Казахстане на уровне 3,7% в 2019 и 3,4% в 2020 году.

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