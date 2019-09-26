АБР улучшил прогноз роста экономики Казахстана на 2019 и 2020 годы

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today -Азиатский банк развития (АБР) опубликовал Обзор развития Азии, согласно которому экономический рост в развивающихся странах Азии остается устойчивым, однако перспективы стали менее радужными, а риски для экономики региона возрастают на фоне ослабления торговли и инвестиций, передает Kazakhstan Today.

"В Казахстане сфера услуг стала основной движущей силой роста, при этом в настоящее время прогнозируется, что рост торговли, транспорта и коммуникаций в 2019 и 2020 годах будет несколько быстрее, чем прогнозировалось ранее. Между тем перспективы роста горнодобывающего сектора ограничены продлением соглашения ОПЕК и планов по проведению ремонтных работ на месторождениях Тенгиз и Карачаганак во второй половине 2019 года", - сказано в обзоре АБР.

Ввиду более высокого потребления и роста сферы услуг, прогноз по росту ВВП был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с апрельским прогнозом до 3,7% на 2019 год и до 3,4% на 2020 год. В апрельском "Обзоре развития Азии" прогноз на 2019 год составлял 3,5% на 2019 год и 3,3% на 2020 год, напомнили эксперты.

В связи с недавно объявленными государственными мерами по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары и сохраняющимися ограничениями на тарифы на коммунальные услуги и топливо, прогноз по инфляции был снижен до 5,8% в 2019 году и 5,2% в 2020 году. Прогнозы по дефициту текущего счета были пересмотрены в сторону повышения ввиду сокращения положительного сальдо торгового баланса, по мере того как рост реальных доходов ускоряет рост импорта на фоне относительно стагнирующей динамики экспорта, указано в документе.

В целом, согласно прогнозу, данному в отчете, экономический рост в 45 странах развивающейся Азии составит 5,4% в этом году, с постепенным увеличением до 5,5% в 2020 году. Пересмотренные в сторону понижения прогнозы отражают более мрачные перспективы международной торговли, отчасти обусловленные обострением торговой напряженности между Китайской Народной Республикой (КНР) и Соединенными Штатами Америки (США) , а также замедлением экономического роста в странах с развитой экономикой и в крупных развивающихся странах Азии, включая КНР, Индию, Республику Корея и Таиланд.

За исключением новых промышленно развитых стран, а именно Гонконга (Китай), Республики Корея, Сингапура, и Тайбэя (Китай), экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, составит 6% в этом и следующем году.

Торговый конфликт между КНР и США вполне может сохраниться до 2020 года, а ведущие мировые экономики могут столкнуться даже с большими трудностями, чем мы ожидаем в настоящее время. В Азии основными проблемами являются снижение темпов роста торговли и сокращение объемов инвестиций. Эти вопросы должны внимательно отслеживаться политиками", - сказал главный экономист АБР Ясуюки Савада.

Перспективы экономического роста варьируются в зависимости от субрегионов развивающейся Азии. Замедление темпов роста мировой торговли в сочетании с резким замедлением роста в секторе электроники снизило прогнозы для КНР и стран с более открытой экономикой в Восточной и Юго-Восточной Азии. Согласно Обзору развития Азии 2019, рост экономики КНР составит 6,2% в этом году и 6% в следующем году. Ожидается, что темпы экономического роста в Восточной Азии в целом составят 5,5% в 2019 году и 5,4% в 2020 году, а в Юго-Восточной Азии - 4,5% и 4,7% соответственно.

Снижение объемов инвестиций перед всеобщими выборами в апреле - мае, а также ужесточение условий кредитования влияют на перспективы роста экономики Индии в этом году. Ожидается, что увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) Индии в 2019 году составит 6,5%, а в 2020 году достигнет 7,2%. Экономический рост стран Южной Азии в целом составит 6,2% и 6,7% в 2019 и 2020 годах, соответственно. Между тем восстановление экономики Папуа-Новой Гвинеи после землетрясения способствует повышению экономического роста в Тихоокеанском субрегионе до 4,2% в этом году, однако, уже в следующем году прогнозируется замедление темпов роста до 2,6%.

Экономический рост в странах Центральной Азии, согласно прогнозу, составит 4,4% в этом году и 4,3% в следующем году на фоне увеличения бюджетных ассигнований, стимулирующих экономический рост в Казахстане и Узбекистане. Прогноз по инфляции в Центральной Азии на 2019 год пересмотрен в сторону повышения до 8% ввиду сокращения субсидий, роста цен на импорт, дефицита иностранной валюты и роста кредитования в Туркменистане, а также более высокого, чем ожидалось, роста цен в Грузии и Таджикистане в первой половине года. Прогноз по инфляции в Центральной Азии в 2020 году пересмотрен с 7,2% до 7,4%.

После глобального финансового кризиса 2008-2009 годов в развивающихся странах Азии отмечается увеличение долга государственного и частного секторов. При этом объем долга к ВВП за последние два десятилетия вырос примерно на две трети. В отчете отмечается, что быстрое наращивание долга может представлять собой угрозу для финансовой стабильности, а лицам, ответственным за разработку политики, настоятельно рекомендуется сохранять бдительность.

Увеличение уровня инфляции в основном вызвано ростом цен на продукты питания в регионе, в том числе в КНР из-за вспышки африканского свиного гриппа, которая способствовала повышению цен на мясо. Согласно представленному в отчете прогнозу, общий уровень инфляции в регионе составит 2,7% в 2019 и 2020 годах.

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