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Алматинский автопарк получил кредит в размере 1,8 млрд тенге на покупку низкопольных автобусов

03.05.2019, 16:34 10153
Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - Алматинский автопарк №2 получил кредит в размере 1,8 млрд тенге, на который приобрел 48 современных низкопольных автобусов Yutong, передает Kazakhstan Today.
 

Сбербанк совместно с АО "ФРП "Даму" профинансировал крупный проект ТОО "Алматинский городской автобусный парк №2". Общая сумма кредитования предприятия составила более 1,8 млрд тенге. В рамках данного проекта руководством автопарка были приобретены 48 современных низкопольных городских автобусов китайской компании Yutong, оснащенные износостойким покрытием полов, антивандальными пассажирскими сидениями, откидным трапом для заезда инвалидной коляски и камерами видеоналюбдения", - сообщила пресс-служба ДБ АО "Сбербанк".

 
Как уточнили в банке, новые автобусы будут запущены по трем городским социально значимым маршрутам: №67, №81 и №31. Благодаря обеспечению 100%-ной регулярности движения на маршрутах, ожидается значительное увеличение пассажиропотока по данным направлениям. 
 
"Новые совместные масштабные инициативы с компанией "Алматинский городской автобусный парк №2", имеющей безупречную деловую репутацию, являются серьезным шагом по укреплению наших двусторонних отношений. Благодаря успешному внедрению этого проекта, автопарк южной столицы пополнился новыми современными и комфортабельными автобусами, отвечающие высоким экологическим стандартам", - сказал заместитель председателя правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев. 
 
Проект ТОО "Алматинский городской автобусный парк №2" включен в государственную программу поддержки и развития "Дорожная карта бизнеса - 2020" с целью субсидирования ставки вознаграждения.
 
ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 1 января 2019 года занимает 2-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 91 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. Центральный офис Банка находится в Алматы. 

Отметим, что в Алматы до конца года появятся 460 новых автобусов.
 

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