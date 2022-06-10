Бензин марки АИ-95 может подорожать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Заместитель министра энергетики Жандос Нурмаганбетов ответил на вопросы журналистов о том, подорожает ли бензин в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Журналисты напомнили, что в июле истекает срок действия предельных цен на топливо, которые установили после январских событий, пишет Каzpravda.kz.
Минэнерго держит вопрос на контроле. Ощутимого повышения цен не ожидается. Мы предпримем все меры, чтобы резких изменений цен не было", - заявил Нурмаганбетов в кулуарах заседания сената.
При этом он сообщил, что стоимость газа может немного измениться в сторону увеличения.
Сжиженный газ подорожает, небольшое увеличение, соответствующий приказ уже опубликован. По бензину не должно быть (повышения цен на бензин марки АИ-93. - Прим. ред.).
Что касается марки АИ-95, по словам замминистра, это бензин для богатых, и здесь цены не регулируются.
Мы регулируем те цены, которые влияют на структуру хозяйства, сельского хозяйства и промышленности, на массовый бензин", - добавил он.
При этом вице-министр указал на ситуацию на мировом рынке.
Посмотрите, что происходит с ценами на нефть, они растут, с ценами на газ, посмотрите, какие цены в Европе. Надо понимать, что в Казахстане низкие цены, но и доходы, к сожалению, невысокие. Мы соизмеряем возможности увеличения тарифа с возможностями бюджета наших граждан. Этот вопрос всегда в фокусе внимания", - резюмировал вице-министр энергетики.
Ранее в Минэнерго предупредили о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году. По мнению главы ведомства Болата Акчулакова, нехватка сжиженного нефтяного газа для населения может привести к необоснованному росту цен.