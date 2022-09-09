Дело о контрабанде в таможенной сфере: в бюджет доначислен 21 миллиард тенге

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Генеральная прокуратура РК по результатам начатых в этом году проверок в таможенной сфере выставила компаниям уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на 107 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проверка показала, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) монополизировали рынок ввоза товаров из Китайской Народной Республики. Каждый из них специализировался на определенных товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и т.д.), распределяя между собой конкретные регионы страны. Для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортеров в нарушение требований Кодекса о таможенном регулировании в Республике Казахстан в 2019-2021 годах системно занижала стоимость ввозимых товаров", - сообщили в Генпрокуратуре.
По представлению Генпрокуратуры Комитетом государственных доходов 10 компаниям выставлены уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107 млрд тенге. Одновременно по выявленным нарушениям начато досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса "Уклонение отуплаты таможенных платежей и налогов".
На сегодня 7 участников ВЭД - ТОО "Tex Alliance", Almobi Group, "Ехpress Кеден Сервис", Group of the companies TDA, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и "TL NIKA кеден" возместили в бюджет 21 млрд тенге.
Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счет залогового имущества указанных компаний", - заявили в Генпрокуратуре.
Напомним, в мае ведомство озвучило размер ущерба от нарушений на таможне.
Государству причинен ущерб в размере 165 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы, только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.
Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиардов тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем.
После поручения президента на казахстанско-китайской границе начали проверку.