ЕАБР профинансирует расширение и модернизацию аэропорта Алматы

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АЛМАТЫ. 27 СЕНТЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует расширение и модернизацию Международного аэропорта Алматы в объеме порядка 40 миллионов долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с ТОО "TAV Kazakhstan". Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 миллионов долларов.

Международный аэропорт Алматы является крупнейшим воздушным портом в Казахстане и имеет высокое международное значение благодаря обширной зарубежной маршрутной сети. На сегодняшний день в условиях мер по противодействию пандемии в аэропорту обслуживается около 7 грузовых авиакомпаний и 27 пассажирских авиакомпаний, что в среднем составляет 177 рейсов в день.

Согласно плану модернизации ключевой инфраструктуры, ТОО "TAV Kazakhstan" планируется строительство нового терминала и модернизация действующего аэропорта, устранение ограничений пропускной способности, развитие маршрутов, увеличение количества рейсов, повышение качества обслуживания клиентов. Основанная в 1997 году, TAV Airports Holding AS (TAV Airports) является ведущим оператором аэропортов в Турции и управляет 14 аэропортами в Турции, Грузии, Тунисе, Северной Македонии, Саудовской Аравии, Хорватии и Латвии.

В синдикат кредиторов входят: Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG. На сегодняшний день синдикат кредиторов подписали Соглашение об условиях финансирования.

Аэропорт города Алматы играет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли Республики. До пандемии, в 2019 году, аэропорт Алматы обеспечил транспортировку более 64% пассажиров и более 84% грузов от общего количества перевозок воздушным транспортом. Его модернизация будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны и развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры. Более того, проект позволит создать более 1000 новых рабочих мест, что имеет также высокое социальное значение. Этот проект также демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС", - заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Амангельды Исенов.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо прокомментировала: "Мы очень гордимся возможностью работать в команде с IFC, ЕАБР и DEG и поддержать такой важный инфраструктурный проект для Казахстана и Центральной Азии. Он поможет создать один из крупнейших региональных транспортных хабов и поддержит восстановление после пандемии COVID-19. На протяжении многих лет мы работаем с TAV Airports на разных рынках и уверены, что сочетание наших финансовых возможностей и опыта компании обеспечит успех этого нового совместного начинания".

В рамках новой стратегии Евразийский банк развития особую роль отводит усилению принципов ESG в своей деятельности. Приоритетная задача банка как международного института развития - стабильный экономический рост государств-участников, который положительно отражается на качестве жизни населения, состоянии окружающей среды, повышении эффективности использования природных ресурсов. Новый терминал аэропорта станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе "Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)". В строительстве нового терминала TAV Airports использует международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет использования высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.

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