ЕАБР профинансирует расширение и модернизацию аэропорта Алматы

Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 27 СЕНТЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует расширение и модернизацию Международного аэропорта Алматы в объеме порядка 40 миллионов долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с ТОО "TAV Kazakhstan". Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 миллионов долларов.
Международный аэропорт Алматы является крупнейшим воздушным портом в Казахстане и имеет высокое международное значение благодаря обширной зарубежной маршрутной сети. На сегодняшний день в условиях мер по противодействию пандемии в аэропорту обслуживается около 7 грузовых авиакомпаний и 27 пассажирских авиакомпаний, что в среднем составляет 177 рейсов в день.
Согласно плану модернизации ключевой инфраструктуры, ТОО "TAV Kazakhstan" планируется строительство нового терминала и модернизация действующего аэропорта, устранение ограничений пропускной способности, развитие маршрутов, увеличение количества рейсов, повышение качества обслуживания клиентов. Основанная в 1997 году, TAV Airports Holding AS (TAV Airports) является ведущим оператором аэропортов в Турции и управляет 14 аэропортами в Турции, Грузии, Тунисе, Северной Македонии, Саудовской Аравии, Хорватии и Латвии.
В синдикат кредиторов входят: Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG. На сегодняшний день синдикат кредиторов подписали Соглашение об условиях финансирования.
Аэропорт города Алматы играет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли Республики. До пандемии, в 2019 году, аэропорт Алматы обеспечил транспортировку более 64% пассажиров и более 84% грузов от общего количества перевозок воздушным транспортом. Его модернизация будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны и развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры. Более того, проект позволит создать более 1000 новых рабочих мест, что имеет также высокое социальное значение. Этот проект также демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС", - заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Амангельды Исенов.
Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо прокомментировала: "Мы очень гордимся возможностью работать в команде с IFC, ЕАБР и DEG и поддержать такой важный инфраструктурный проект для Казахстана и Центральной Азии. Он поможет создать один из крупнейших региональных транспортных хабов и поддержит восстановление после пандемии COVID-19. На протяжении многих лет мы работаем с TAV Airports на разных рынках и уверены, что сочетание наших финансовых возможностей и опыта компании обеспечит успех этого нового совместного начинания".
В рамках новой стратегии Евразийский банк развития особую роль отводит усилению принципов ESG в своей деятельности. Приоритетная задача банка как международного института развития - стабильный экономический рост государств-участников, который положительно отражается на качестве жизни населения, состоянии окружающей среды, повышении эффективности использования природных ресурсов. Новый терминал аэропорта станет первым аэропортом в Центральной Азии, сертифицированным по программе "Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)". В строительстве нового терминала TAV Airports использует международный опыт в применении стандартов EDGE в части ресурсоэффективности за счет использования высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства
Оснований для подорожания хлеба в Казахстане нет - Минсельхоз
28.09.2021, 15:58 1837
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане нет оснований для подорожания хлеба. Такое мнение озвучил сегодня на брифинге в СЦК директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза РК Азат Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сейчас какого-то ажиотажного спроса на пшеницу или муку не наблюдается. Пшеница и мука есть в достаточном количестве на рынке. Уборка практически завершена, в закромах этот хлеб есть. Соответственно, перерабатывается в муку и в достаточном количестве поставляется хлебопекарным предприятиям", - рассказал Султанов.
По его словам, в регионах цены на социальный хлеб остаются стабильными, а в случае их роста правительство прибегнет к мерам госрегулирования.
Будут включены механизмы регулирования цен, стабилизации, в том числе путем отгрузки части объема зерна из резервов "Продкорпорации" мукомольным предприятиям для последующей передачи хлебопекарным предприятиям. В случае повышения цен на сырье для производства хлеба будут включаться меры со стороны правительства. Резкого роста цен на социальный хлеб не будет", - заверил представитель ведомства.
За последние 5 лет такого качества зерна не было - Сапаров
28.09.2021, 15:38 6292
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сегодня представил отчет по зерноуборочной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уборочная кампания текущего года подходит к завершению. Год для агропромышленного комплекса страны выдался сложным. Трудности возникли из-за погодных явлений. Но, несмотря на это, уборка урожая началась своевременно. На сегодняшний день темпы уборки выше, чем в прошлом году, так как аграрии были обеспечены всеми необходимыми ресурсами: финансированием, ГСМ, техникой, запчастями, семенами, средствами защиты растений. Аномально засушливые условия наблюдаются не только в Казахстане, но и во всем мире, в том числе в мировых зерновых державах - Канаде, США, России", - сообщил вице-министр на брифинге в СЦК.
По словам Сапарова, уборочные работы зерновых и зернобобовых должны завершиться на следующей неделе, если позволят погодные условия. На сегодня убрано 15,5 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур (97,9%). Средняя урожайность составляет 9,7 центнера с гектара. Намолочено 15 млн тонн зерна, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы. Прогнозируемый объем валового сбора зерновых и масличных, по данным акиматов областей, составит порядка 18 млн тонн, при средней урожайности 9,5 центнера с гектара. Планируемый объем валового сбора зерновых и зернобобовых культур составит порядка 16 млн тонн, при средней урожайности 10,1 центнера с гектара. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,8 млн тонн.
Ожидаемого объема валового сбора зерна с учетом переходящих остатков полностью достаточно для обеспечения внутренней потребности республики", - резюмировал Сапаров. Он также отметил качество выращенной пшеницы.
Если говорить о качестве нового урожая, то за последние 5 лет такого качества зерна не было. Наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины".
Казахстан и Башкортостан обсуждают запуск прямого авиарейса Нур-Султан - Уфа
28.09.2021, 15:00 2350
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым обсудил состояние и перспективы взаимодействия стратегического партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аскар Мамин отметил существенный потенциал для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях, сообщила пресс-служба премьер-министра.
Рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа. Особое внимание в ходе переговоров уделено развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Жайык (Урал)", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что за январь - июль 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка $200 млн.
Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, торговли и интеграции Бахыт Султанов, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики Магзум Мирзагалиев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев и другие.
В рамках визита в Казахстан запланированы встречи Радия Хабирова с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, председателем сената парламента Мауленом Ашимбаевым, акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым, участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме, посещение МФЦА и Офиса цифрового правительства.