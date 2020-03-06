ЕЭК расценила действия КГД на казахстанско-кыргызской границе как препятствие в рамках внутреннего рынка ЕАЭС

Бишкек. 5 марта. Kazakhstan Today - Департамент Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вынес заключение о наличии признаков препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС и квалифицировал действия, проводимые Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК как препятствие, имеющее признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка союза, передает Kazakhstan Today.

Вопрос ситуации на кыргызско-казахстанской границе обсуждался сегодня в Министерстве экономики Кыргызстана, где состоялась встреча перевозчиков с заместителем министра экономики КР Эльдаром Алишеровым и членом Коллегии (министром) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегамом Варданяном.

В ходе встречи было отмечено, что Кыргызская Республика в течение 2019 года неоднократно поднимала на евразийской площадке вопрос о несоответствии праву ЕАЭС проводимых Республикой Казахстан контрольно-досмотровых мероприятий, не предусмотренных Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, международными договорами и актами, входящими в право ЕАЭС, имеющих характер скрытого таможенного контроля на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахстанской и казахстанско-российской государственных границ в отношении товаров ЕАЭС, следующих из Кыргызской Республики через территорию Республику Казахстан.

Министерством экономики КР последнее письмо было направлено на имя председателя ЕЭК Михаила Мясниковича в феврале текущего года, с обновленной информацией по ситуации, происходящей на контрольно-пропускных пунктах государственной границы с Республикой Казахстан и предложением рассмотреть на коллегии ЕЭК вопрос об уведомлении Республики Казахстан о необходимости исполнения статей 25 и 28 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а также Решения ВЕЭС от 8 мая 2015 год "Об отмене таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через кыргызско-казахстанский участков государственной границы" и отмене контрольно-досмотровых мероприятий в отношении транзитных грузов, следующих через территорию Республики Казахстан из Кыргызской Республики. 26 февраля 2020 года департамент ЕЭК вынес заключение о наличии признаков препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС и квалифицировал действия, проводимые Комитетом по государственным доходам Министерства финансов РК как препятствие, имеющее признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка союза. В ближайшее время ожидается вынесение на заседание Коллегии ЕЭК вопроса о выполнении Республикой Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза", - сообщает пресс-служба Министерства экономики КР .





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