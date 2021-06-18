Годунова: Объем неэффективно израсходованных средств составил почти 570 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова выступила на пленарном заседании сената парламента РК озвучила итоги госаудита исполнения республиканского бюджета за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Плановые параметры республиканского бюджета исполнены. Поступления - на 100,2%, или 15,1 трлн тенге. Нацфонд в кризисных условиях неопределенности и падения цен на основные экспортные товары Казахстана в очередной раз выполнил роль "подушки безопасности" для страны. При этом 96% от всей суммы поступлений в Нацфонд в прошлом году мы израсходовали. Теперь, по мере стабилизации ситуации, необходимо обеспечить его максимальное пополнение. К сожалению, есть факты, когда средства, подлежащие зачислению в Нацфонд, не перечисляются по назначению. Это связано и с тем, что субъектам квазигосударственного сектора предоставлено право использовать средства от приватизации активов на погашение их внешнего и внутреннего долга", - сказала Годунова.

По ее словам, при проверке Национального фонда был установлен факт, когда за счет средств от реализации активов "Самрук-Казына" был погашен облигационный заём в сумме около 162 млрд тенге, полученный ранее из Нацфонда.

Такую практику надо исключить", - подчеркнула глава Счетного комитета.

По ее словам, в отдельных случаях вместо уплаты налогов в Нацфонд, денежные средства компаний нефтяного сектора зачислялись в республиканский бюджет. Только за 2020 год от предприятий нефтяного сектора недопоступило 664 млрд тенге.

Счетный комитет обращал внимание на резервы и в улучшении налогового администрирования. За счет этого в 2020 году Минфином прогнозировались дополнительные поступления в размере 1,5 трлн тенге. Фактически поступило почти в 7 раз меньше. Качественно не изменилась ситуация по погашению недоимки в бюджет, которая по-прежнему осуществляется неденежными средствами. Также остается проблема переплат в счет будущих платежей. В основном по системообразующим налогам - КПН и НДС. На январь 2021 года эта сумма составила немногим менее 1 трлн 800 млрд тенге. Кроме этого, в 2020 году выявлены переплаты по пени, чего при правильном администрировании вообще не должно быть. Сумма переплаты пени только по НДС в общем объеме поступлений по этому налогу составила почти 30%", - озвучила Годунова.

Она отметила, что пока еще имеет место низкая результативность плановых налоговых проверок. Из тысячи с лишним плановых проверок в 3% случаях проверки завершены без доначислений, в 54% - суммы доначислений составили менее 10 млн тенге.

Продолжает расти государственный долг. Соотношение долга к ВВП достигло 29,4% и превысило установленное Концепцией новой бюджетной политики ограничение в 27%. Следует отметить и резкий рост - в 5 раз - долга местных исполнительных органов, который на начало текущего года составил 1,1 трлн тенге. Пока это в рамках утвержденного лимита, но создает риски на перспективу", - сказала глава Счетного комитета.

По ее словам, несмотря на сложные экономические условия, бюджет сохранил свою социальную направленность, но в плане использования есть вопросы.

Объем неэффективно израсходованных средств, установленных всеми органами госаудита, составил почти 570 млрд тенге. В то время, когда каждый тенге должен быть на счету, это непозволительно. Поэтому считаем крайне важным продолжить работу по усилению ответственности должностных лиц за неэффективное использование государственных ресурсов, которую мы начали в прошлом году. Только две дефиниции были включены в КоАП. Еще три дефиниции было решено рассмотреть по результатам работы новой нормы. С начала 2021 года наказано 11 должностных лиц. Применения нормы налево и направо, чего мы боялись, нет. Но она имеет хороший превентивный, сдерживающий характер. К сожалению, пока по очень узкому кругу нарушений", - сказала Годунова.

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