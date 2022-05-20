"Халык банк" начал прием заявок на льготное автокредитование

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - "Халык банк" подключился к участию в программе льготного автокредитования. Таким образом, на сегодня прием заявок от граждан принимают 3 казахстанских банка: "Евразийский банк", "Банк ЦентрКредит" и "Халык банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая.





Оператором программы определен Фонд развития промышленности, общая сумма финансирования - 100 млрд тенге из средств АО "Жасыл Даму", - напомнили в пресс-службе МИИР РК.

Вчера, 18 мая 2022 года, в соответствии с распоряжением министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева Фонд развития промышленности ответил на вопросы граждан о необходимости страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования.

Программой предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.

К примеру, при стоимости автомобиля 10 млн тенге размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля. Дополнительно для снижения финансовой нагрузки на потребителя банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)", - говорится в сообщении фонда.

Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту - за каждый год пользования льготным кредитом.