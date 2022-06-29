Какие авиарейсы возобновятся между Китаем и Казахстаном

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Также с 7 июля текущего года будет добавлен дополнительный рейс по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing-767 и А321 NЕО, информирует Комитет гражданской авиации РК.
В свою очередь со стороны КНР китайская авиакомпания China Southern Airlines с 1 июля текущего года планирует возобновление регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Алматы - Урумчи с частотой 1 рейс в неделю по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-737 и Boeing-787.
Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию планируемого к введению 14-дневного безвизового режима для граждан КНР", - говорится в сообщении КГД.
Полеты планируется выполнять со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпаний расписанием.
Билеты доступны на официальных сайтах авиакомпаний.
Напомним, для отправляющихся в Китай ПЦР необходимо сдать дважды - в течение 48 и 24 часов до вылета. Тест сдается в разных лабораториях для точности результатов. Не раньше чем за 12 часов до вылета сдается также тест на антиген, который предъявляется при регистрации в аэропорту. При этом планирующие поездку должны самоизолироваться на 10 дней до рейса, подписав соответствующее гарантийное письмо.