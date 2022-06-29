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Какие авиарейсы возобновятся между Китаем и Казахстаном

28.06.2022, 08:52 11681
Какие авиарейсы возобновятся между Китаем и Казахстаном
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Впервые с 2020 года авиакомпания Air Astana начиная с 1 июля текущего года возобновляет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы - Чэнду с частотой 1 рейс в неделю по пятницам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Также с 7 июля текущего года будет добавлен дополнительный рейс по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing-767 и А321 NЕО, информирует Комитет гражданской авиации РК.
 
В свою очередь со стороны КНР китайская авиакомпания China Southern Airlines с 1 июля текущего года планирует возобновление регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Алматы - Урумчи с частотой 1 рейс в неделю по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-737 и Boeing-787.
 

Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию планируемого к введению 14-дневного безвизового режима для граждан КНР", - говорится в сообщении КГД.

 
Полеты планируется выполнять со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпаний расписанием.
 
Билеты доступны на официальных сайтах авиакомпаний.
 
Напомним, для отправляющихся в Китай ПЦР необходимо сдать дважды - в течение 48 и 24 часов до вылета. Тест сдается в разных лабораториях для точности результатов. Не раньше чем за 12 часов до вылета сдается также тест на антиген, который предъявляется при регистрации в аэропорту. При этом планирующие поездку должны самоизолироваться на 10 дней до рейса, подписав соответствующее гарантийное письмо.
 

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Госрегулирование розничных цен на автогаз планируют продлить в Казахстане

29.06.2022, 10:59 491
Госрегулирование розничных цен на автогаз планируют продлить в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан подготовило проект поправок в приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По поручению главы государства от 5 января 2022 года было введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (СНГ) с автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Срок действия приказа истекает в июле 2022 года.
 
Однако в условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка СНГ имеются риски резкого повышения цен и как следствие возникновения социальной напряженности в обществе.
 

В этой связи, проектом приказа АЗРК …предлагается продлить ценовое регулирование розничной реализации СНГ с автогазозаправочных станций до конца текущего года", - говорится в пояснительной записке к документу.

 
Для этих целей, по предложению правительства 28 июня 2022 года парламентом принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования", которым исключен общий срок применения временного государственного ценового регулирования из статьи 119 кодекса (согласно статье 2 Закона данная норма вводится в действие с 1 июля 2022 года). В настоящее время, закон направлен на подпись главе государства.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА".
 

Компания, строящая газоперерабатывающий завод на Кашагане, перейдет в госсобственность

29.06.2022, 08:47 2256
Компания, строящая газоперерабатывающий завод на Кашагане, перейдет в госсобственность
Фото: astana-akshamy.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Компанию ТОО "GPC Investment" передадут в республиканскую собственность. Соответствующее постановление принято правительством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принять предложение ТОО "Tau Bereke Group" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов долей участия в уставном капитале ТОО "GPC Investment" по договору дарения", - говорится в тексте постановления.

 
Компания "GPC Investment" является оператором проекта "Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд кубометров на базе сырья месторождения Кашаган", отметили в пресс-службе правительства.
 
В связи с тем что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта, компания "GPC Investment" будет передана на баланс АО "НК "QazaqGaz".
 

В свою очередь это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода", - добавили в правительстве.

 

Аэропорт Петропавловска в четвертый раз выставили на аукцион

28.06.2022, 20:52 6521
Аэропорт Петропавловска в четвертый раз выставили на аукцион
Фото: aeroport.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 ИЮНЯ - Аэропорт Петропавловска вновь пытаются передать в доверительное управление с последующим выкупом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На аукционе, который состоится теперь уже 14 июля, для того чтобы забрать воздушную гавань в собственность, понадобится 2 820 061 261 тенге. Примерно столько стоит строительство одного 18-этажного дома в Петропавловске. В пересчете на доллары сумма и вовсе скромная - 6,2 миллиона долларов, сообщает Петропавловск.news
 
Согласно документам привлеченного к процедуре приватизации оценщика стоимость одной только взлетной полосы аэропорта стоит 2 млрд тенге. При этом модернизацию аэропорта проводили с 2014 по 16 декабря 2016 года за счет республиканского бюджета. В результате проведенных работ было усилено существовавшее покрытие полосы асфальтобетоном толщиной 10 см, полоса удлинена до 2800 м и расширена до 45 м.
 
Напомним, изначально воздушную гавань выставили на торги за 5 млрд 600 млн тенге. Конкурс не состоялся, так как не было участников. Повторно аэропорт пытались продать, сократив цену в 2 раза, до 2,6 млрд тенге, но и в этот раз не нашлось покупателей.
 

Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в области атомной энергетики

28.06.2022, 17:16 8191
Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в области атомной энергетики
Фото: pixabay.com
СЕУЛ. 28 ИЮНЯ - Сегодня в Сеуле казахстанская делегация во главе с вице-министром энергетики Жандосом Нурмаганбетовым встретилась с представителями Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и поставщиком ядерных технологий - компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписан меморандум о взаимопонимании в области развития атомной энергетики.
 

Подписание данного меморандума будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей в сфере развития атомной энергии", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

 
Для справки:
 
Южнокорейская компания KHNP является дочерней организацией KEPCO, которая владеет и управляет 24 АЭС Южной Кореи. KHNP занимает 3-е место в мире по мощности АЭС и предоставляет услуги от разработки технико-экономических обоснований и технической помощи по модификации и усовершенствованию конструкций станций до строительства и эксплуатации АЭС. 
 
В настоящее время KHNP реализует проект по строительству 4 энергоблоков АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах с реакторами APR-1400, 2 из которых введены в эксплуатацию в 2020-2021 годах.
 
Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане поднял в начале этого года президент Касым-Жомарт Токаев. Власти республики рассматривали две географические точки для потенциального строительства АЭС - поселок Улкен в Алматинской области на берегу озера Балхаш и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. В итоге предпочтение было отдано первому варианту.
 

Президент принял члена правления турецкого холдинга

27.06.2022, 19:23 15406
Президент принял члена правления турецкого холдинга
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей деятельностью компании Koç Holding, а также планами по реализации совместных проектов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Турецкий холдинг намерен реализовать ряд проектов в сфере оборонной промышленности и сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства, отметив, что сотрудничество с Турцией имеет для нашей страны особое значение, заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.
 

На 29% подорожало мясо птицы в Казахстане

27.06.2022, 10:19 21171
На 29% подорожало мясо птицы в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В Казахстане цены на мясо птицы выросли за год сразу на 28,5% по итогам мая текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Цены на баранину и свинину в Казахстане выросли на 16,5% и 13,3% за год. Конина подорожала на 16,8%, а говядина - на 9,7%.
 
Средняя розничная цена на говядину с костями в мае текущего года составила 2,3 тысячи тенге за килограмм.
 
Конина с костями обходилась казахстанцам в среднем в 2,8 тысячи тенге за килограмм, баранина с костями - 2,6 тысячи тенге за килограмм, а свинина с костями - 1,9 тысячи тенге за килограмм.
 
Куры стоили 1,2 тысячи тенге за килограмм.
 

Цены на мясо и птицу по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и сразу на 15% за год. Стоит отметить: цены на мясо и птицу в РК растут и не снижаются 74 месяца подряд, то есть более 6 лет", - информирует energyprom.kz.

 
По данным аналитиков, в первом квартале текущего года среднее потребление мяса и птицы в РК составило 11,5 килограмма на душу населения, что на 5,9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года.
 

В частности, объем потребления говядины вырос на 6,4%, до 6,4 килограмма на одного казахстанца за квартал, конины - на 3,1%, до 1,8 килограмма, баранины - на 1,1%, до 1,1 килограмма, а кур - сразу на 18,3%, до 1,2 килограмма. Сократилось только потребление свинины - на 0,7%, до 818 г в среднем на душу населения", - уточнили они.

 
Производство свежего и охлажденного мяса и птицы увеличилось. Так, объемы выпуска мяса КРС, свиней, овец, коз и лошадей за год выросли на 10,6%, до 30,1 тысячи тонн за январь-май текущего года. В свою очередь производство мяса домашней птицы выросло на 5,6%, до 46,4 тысячи тонн.
 
Отечественные мясокомбинаты и птицефермы по итогам четырех месяцев обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) в секторе на 88,9%. Производство мяса, птицы и пищевых субпродуктов из них составило 342 тысячи тонн (в убойном весе), что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
На долю импорта пришлось, соответственно, 11,1% ресурсов: в страну завезли 42,6 тысячи тонн продукции, что на 5,7% меньше, чем за январь-апрель 2021 года.
 
Экспорт сократился сразу на 19,3% по сравнению с прошлым годом и составил 10,3 тысячи тонн.
 
В итоге на внутреннем рынке было реализовано 374,2 тысячи тонн мяса и мясной продукции - на 1,7% больше, чем годом ранее.

Напомним, почти на 20% за год подорожало подсолнечное масло в Казахстане.
 

В ВКО за два года реализуют 34 проекта в сфере АПК

26.06.2022, 14:22 30021
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 ИЮНЯ - В Восточно-Казахстанской области за два года планируется реализовать 34 проекта в сфере агропромышленного комплекса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Восточно-Казахстанской области в период 2022-2024 годы запланирована реализация 34 инвестиционных проектов в сфере АПК, а также подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры для их реализации", - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. 

 
По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, на поддержку агропромышленного комплекса РК в текущем году предусмотрено более 310 млрд тенге субсидий, в том числе на растениеводство - порядка 80 млрд тенге, животноводство - 100 млрд тенге, переработку сельхозпродукции - 8,4 млрд тенге, финансовые инструменты - 120,4 млрд тенге. 
 
Кроме того, отмечается, что для сохранения устойчивости отечественного агропромышленного комплекса на финансирование субъектов агробизнеса выделено дополнительно 298,1 млрд тенге, из них только на субсидирование отрасли будет направлено более 139 млрд тенге. 
 
Также министр ознакомился с деятельностью ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" в поселке Солнечном, посетил учебный центр, молочно-товарную ферму на 1200 голов, выставку селекционных достижений товарищества, строящийся жилой комплекс для сотрудников предприятия. 
 
Кроме того, Ербол Карашукеев на площадке ТОО "ОХМК" провел встречу с сельхозтоваропроизводителями области. В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы АПК региона и пути их решения. 
 
Также в ходе диалога с аграриями было отмечено, что весенне-полевые работы в регионе были завершены успешно в запланированный срок, а также увеличен объем форвардного закупа и льготного кредитования в рамках программы "Кен дала". Как известно, в настоящее время Министерством сельского хозяйства продолжается разработка нового механизма субсидирования совместно с сельхозтоваропроизводителями.
 
В районе Алтай Ербол Карашукеев посетил передовое крестьянское хозяйство "Луч", специализирующееся на производстве, переработке, реализации и хранении сельскохозяйственной продукции. 
 
На долю растениеводства в районе Алтай приходится 81% от общего объема валовой продукции сельского хозяйства. В 2022 году посевные площади составили 75,4 тысячи гектаров, что больше уровня прошлого года на 1,2 тысячи. гектар. 
 

Смаилов поручил правительству разобраться с ценами на сахар

25.06.2022, 16:17 37956
Смаилов поручил правительству разобраться с ценами на сахар
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на заседании правительства поручил разобраться с ценами на сахар и другие продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара более 100 тысяч тонн, притом что потребление в месяц у нас составляет 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах "у дома" сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу. В целом средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге/кг. С этим надо разбираться", - заявил глава правительства.

 
По информации, озвученной председателем Комитета торговли Ержаном Казанбаевым, с начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречневой крупы. В разрезе регионов наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях - 18,7%, Алматинской - 18,6%, городах Нур-Султане и Алматы - 18,5% и Шымкенте - 18%.
 

На рынках ближнего зарубежья ситуация по росту цен на продовольственные товары складывается аналогичным образом. Так, в России с начала года наблюдается средний рост цен на продукты порядка 40%, в Узбекистане - 48%", - отметил Казанбаев.

 
Он отметил, что акиматы продолжают мониторить цены в продуктовых магазинах и следить, чтобы торговая надбавка не превышала 15%.
 

Рейдовыми мероприятиями за последние недели охвачено 42,6 тысячи магазинов "у дома" (84,7%). В результате выявлено 712 нарушений, по которым приняты необходимые меры", - сообщил глава комитета. 

 
Он предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счетов-фактур в антимонопольные органы и МИО для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.
 
По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время в стране имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тысяч тонн, включая говядину (22 292 тонны), мясо птицы (19 600 тонн), картофель (93 749 тонн), муку (118 506 тонн), молоко (59 640 тонн) и т.д.
 

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