Карагандинская область планирует привлечь по итогам года не менее 700 млрд тенге инвестиций

Караганда. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области рост инвестиций за 10 месяцев составил 69%. По итогам 2019 года регион планирует привлечь не менее 700 млрд тенге. Об этом на запрос Kazakhstan Today сообщили в акимате Карагандинской области.

Стоит отметить, что в начале года власти региона озвучивали планы по привлечению инвестиций в размере не менее 520 млрд тенге. На сегодняшний день динамика в этой сфере показывает рост, который позволит превысить указанный прогноз.

В текущем году у нас сохраняется положительная динамика по инвестициям. В частности, объем инвестиций за 10 месяцев составил 611,2 млрд тенге (рост на 69%). Основная доля приходится на частные инвестиции - 92%, то есть это инвестиции действующих предприятий, в том числе системообразующих, и проектов, которые реализуются в нашей области", - проинформировали в акимате.

В частности, большой приток инвестиций получен в результате начала строительства магистрального газопровода "Сарыарка" , который проходит через Карагандинскую область. Кроме того, в текущем году запущены четыре крупные проекта общей стоимостью 91 млрд тенге: три солнечные электростанции в городе Сарани (ТОО "СЭС Сарань") стоимостью 32,1 млрд тенге, в поселке Гульшат (ТОО "КПМ-Дельта") стоимостью 12 млрд тенге и в поселке Агадырь (ТОО "КазСолар50") стоимостью 15 млрд тенге, а также завод по производству ферросилиция ТОО "YDD Corporation" стоимостью 32,1 млрд тенге.

В целом до конца года мы планируем привлечь не менее 700 млрд тенге (2018 год - 489 млрд тенге)", - уточнили в областном акимате.

Отмечается, что одним из действенных механизмов поддержки бизнеса является реализация Карты поддержки предпринимательства, которая поддерживает открытие новых производств и создание дополнительных рабочих мест.

По данным акимата, в рамках Карты поддержки предпринимательства одобрено 112 проектов на общую сумму 849,9 млрд тенге, в результате чего создано 12 564 новых рабочих мест. До конца текущего года планируется запуск еще четырех проектов общей стоимостью 33,7 млрд тенге, с созданием 521 новых рабочих мест.

До конца текущего года планируется запуск еще трех проектов на общую сумму 1,7 млрд тенге, где будет создано еще 221 новое рабочее место. Это проект ТОО "Карагандинский целлюлозно-бумажный комбинат" "Организация производства по переработке макулатуры и производства целлюлозы с проектной мощностью 7000 тыс. тонн". Крестьянское хозяйство "Жанболат" готовится запустить предприятие по переработке мяса и производству колбасных изделий проектной мощностью 80 тонн колбасных изделий в год. В свою очередь, ТОО "Финансовые партнёры" реализует проект "Переработка молока, производство мороженого" с проектной мощностью 240 тонн мороженого в год.

Вместе с тем в акимате проинформировали, что в перспективе в области планируется запуск еще ряда крупных проектов. В их числе строительство завода по производству извести 1-го сорта на месторождении Сарыопан, которое реализует ТОО "Saryopan Operating". Стоимость проекта составляет 20 млрд тенге, а проектная мощность завода - 300 тыс. тонн продукции в год.

Другой планируемый проект - "Строительство производственного комплекса по производству микропорошка многоцелевого применения на базе месторождения волластанита "Алайгыр-1" в Карагандинской области", его реализует ТОО "Resources". Стоимость проекта составляет 1,7 млрд тенге, проектная мощность 300 тыс. тонн продукции. На предприятии планируется создание 62 новых рабочих мест.

Вместе с тем открытие новых производств требует привлечения специализированных кадров. В этой связи управлением промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области ежегодно проводится работа по определению потребности в кадрах промышленного комплекса.

Согласно проведенной работе, прогнозная потребность действующих промышленных предприятий в кадрах с 2019 года по 2023 год составляет 5869 человек. Из них наиболее востребованными специальностями на 2019-2020 учебный год для предприятий горно-металлургического комплекса являются: машинисты (насосных установок, конвейера и других) - 591 специалист, горнорабочие - 305.

Для предприятий машиностроительной отрасли, согласно прогнозу, потребуются: операторы станков, оборудования и инженеры - 71 специалист, слесари подвижного состава, сварщики, фрезеровщики, технологи - 219.

Для предприятий стройиндустрии требуются: отделочники (30), строители, каменщики, штукатур-маляры и другие (169); для предприятий легкой промышленности: швея (13), оператор швейного производства (32); для предприятий водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения: техники-электрики, инженеры-энергетики (96), инженеры водоснабжения (9).

Параллельно решается вопрос дефицита кадров в отдельных отраслях.

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработана информационная система "Интегрированная карта создания новых рабочих мест". Управлениями Карагандинской области проведена работа по занесению сведений в информационную систему. По состоянию на 1 ноября 2019 года в рамках государственных и отраслевых программ в информационную систему занесено создание 31 723 рабочих мест (2018 год - 13 430)", - отметили в акимате.

Также сообщается, что на основе приоритетов государственных программ и прогноза кадровой потребности до 2025 года Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан перечень 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий.

Перечень профессий составлен в рамках исполнения поручения Елбасы по разработке программы "Жас маман". В него вошли 35 востребованных профессий, где требуется высшее образование, и еще 65, где требуется техническое и профессиональное образование. Сюда были включены также 10 новых профессий, в том числе IT-специалисты, инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности, по системам межмашинного обучения, по возобновляемым источникам энергии, по аддитивным технологиям производства, архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства, беспилотных авиационных систем, графические и мультимедийные дизайнеры, которые востребованы в период автоматизации производства.

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