Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в области атомной энергетики

Фото: pixabay.com
СЕУЛ. 28 ИЮНЯ - Сегодня в Сеуле казахстанская делегация во главе с вице-министром энергетики Жандосом Нурмаганбетовым встретилась с представителями Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и поставщиком ядерных технологий - компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) подписан меморандум о взаимопонимании в области развития атомной энергетики.
Подписание данного меморандума будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей в сфере развития атомной энергии", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Для справки:
Южнокорейская компания KHNP является дочерней организацией KEPCO, которая владеет и управляет 24 АЭС Южной Кореи. KHNP занимает 3-е место в мире по мощности АЭС и предоставляет услуги от разработки технико-экономических обоснований и технической помощи по модификации и усовершенствованию конструкций станций до строительства и эксплуатации АЭС.
В настоящее время KHNP реализует проект по строительству 4 энергоблоков АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах с реакторами APR-1400, 2 из которых введены в эксплуатацию в 2020-2021 годах.
Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане поднял в начале этого года президент Касым-Жомарт Токаев. Власти республики рассматривали две географические точки для потенциального строительства АЭС - поселок Улкен в Алматинской области на берегу озера Балхаш и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. В итоге предпочтение было отдано первому варианту.