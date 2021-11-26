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"КазМунайГаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 7 раз

25.11.2021, 18:38 147583
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Чистая прибыль АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ), согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, в январе - сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 7 раз - до 942 млрд тенге (2219 млн долларов) за девять месяцев 2021 года по сравнению с 136 млрд тенге (333 млн долларов) за девять месяцев 2020 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 947 млрд тенге (2 231 млн долларов)", - сообщили в компании.

 
Также согласно финотчетности, выручка за девять месяцев 2021 года увеличилась на 43,7% и составила 4792 млрд тенге (11 284 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 86,8% - до 1590 млрд тенге (3743 млн долларов) в сравнении с девятью месяцами 2020 года.
 

Свободный денежный поток составил 438 млрд тенге (1031 млн долларов) по сравнению с 146 млрд тенге (357 млн долларов) за девять месяцев 2020 года", - отмечается в финансовой отчетности КМГ.

 
Кроме того, чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 2240 млрд тенге (5262 млн долларов), снизившись на 13,6% по сравнению с показателем на уровне 2594 млрд тенге (6162 млн долларов) на конец 2020 года. Общий долг на 30 сентября 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 4024 млрд тенге (9453 млн долларов).
 
Как сообщалось ранее, объем добычи нефти и газового конденсата составил 15 923 тыс. тонн по сравнению с 16 423 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года. Объемы транспортировки нефти составили 55 727 тыс. тонн по сравнению с 55 225 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года.
 
Транспортировка газа выросла на 12%, составив 71 036 млн кубометров. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.
 

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МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

26.11.2021, 11:10 5536
МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - С 1 января 2022 года вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.
 
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве.
 

Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.

 
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний. 
 
В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем. 
 
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
 
Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России и Беларуси.
 
Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого НДС в год составят два миллиарда тенге.
 
Напомним, 25 ноября сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.
 

Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год

26.11.2021, 10:57 12070
Товарооборот Казахстана с Китаем вырос почти на 13% за год
Фото: investopedia.com
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По итогам трех кварталов текущего года товарооборот Казахстана с Китаем составил 13,5 млрд долларов США - на 12,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Finprom.kz, экспорт из Казахстана в Китай сократился на 1,3% - до 7,3 млрд долларов США, а импорт, напротив, вырос на 34,7% - до 6,2 млрд долларов США.
 
В структуре товарооборота РК Китай занимает 18,5%; в структуре экспорта - 16,8%, импорта - 21%.
 

С начала года Казахстан отправил в Китай 163,2 тыс. тонн пшеницы, 90,4 тыс. тонн ячменя, 4 млн тонн железных руд, 44,3 тыс. тонн марганцевых руд, 37,1 млн тонн цинковых руд, 85,1 тыс. тонн угля, 2,5 млн тонн сырой нефти, 5,3 млрд кубометров природного газа, 3,7 тыс. тонн шерсти, 529,8 тыс. тонн ферросплавов, 28,1 тыс. тонн жиров и масел животного или растительного происхождения, 8,7 тыс. тонн текстильных изделий", - рассказали аналитики.

 
В то же время из Китая Казахстан завез 531 тонну кондитерских изделий, 1,3 тыс. тонн медикаментов, 9,5 тыс. тонн гигиенических и косметических средств, 1,7 млн шин и покрышек, 10,6 тыс. тонн бумаги, картона и целлюлозной ваты, 77,5 тыс. квадратных метров линолеума, 46,5 тыс. тонн трикотажной одежды, 2,5 тыс. тонн радиаторов, 1,9 тыс. тонн двигателей внутреннего сгорания, 9,7 тыс. тонн воздушных или вакуумных насосов, 9,6 тыс. тонн холодильников и морозильников, 1,7 тыс. тонн телефонных аппаратов, 303,6 тыс. мониторов и проекторов и т. д.
 
Согласно информации, обязательства резидентов Казахстана перед инвесторами из Китая на 1 июля 2021 года составили 12,9 млрд долларов США, сократившись на 4,1% за год. Сокращение в секторе наблюдается с 2019 года, когда объем обязательств достигал 14,6 млрд долларов США.
 
Наибольший объем средств инвесторов из Китая пришелся на обрабатывающую промышленность РК - 2,7 млрд долларов США. В тройку популярных отраслей также вошли сфера транспорта и складирования (2,5 млрд долларов США), оптовая и розничная торговля и авторемонт (1,9 млрд долларов США).
 
В то же время валовой приток прямых инвестиций из Китая по итогам первого полугодия 2021 года достиг 508,7 млн долларов США - на 63,7% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года наблюдался спад сразу на 60,6% - до 310,7 млн долларов США.
 
На 1 ноября текущего года в стране насчитывалось 1,4 тыс. компаний с китайским участием - на 9,6% больше, чем годом ранее. Среди них 1,3 тыс. малых компаний, 15 средних и 20 крупных.
 
Большая часть компаний работает в сфере торговли и авторемонта, строительства и горнодобывающей промышленности.
 

Moody's повысило рейтинги "Банка "ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 148258
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банк "ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

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