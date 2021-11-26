"КазМунайГаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 7 раз

НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Чистая прибыль АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ), согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО, в январе - сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 7 раз - до 942 млрд тенге (2219 млн долларов) за девять месяцев 2021 года по сравнению с 136 млрд тенге (333 млн долларов) за девять месяцев 2020 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 947 млрд тенге (2 231 млн долларов)", - сообщили в компании.

Также согласно финотчетности, выручка за девять месяцев 2021 года увеличилась на 43,7% и составила 4792 млрд тенге (11 284 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 86,8% - до 1590 млрд тенге (3743 млн долларов) в сравнении с девятью месяцами 2020 года.

Свободный денежный поток составил 438 млрд тенге (1031 млн долларов) по сравнению с 146 млрд тенге (357 млн долларов) за девять месяцев 2020 года", - отмечается в финансовой отчетности КМГ.

Кроме того, чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 2240 млрд тенге (5262 млн долларов), снизившись на 13,6% по сравнению с показателем на уровне 2594 млрд тенге (6162 млн долларов) на конец 2020 года. Общий долг на 30 сентября 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 4024 млрд тенге (9453 млн долларов).

Транспортировка газа выросла на 12%, составив 71 036 млн кубометров. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.