КазТрансОйл и Транснефть подписали еще 18 соглашений о выплате компенсации за некондиционную нефть

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" подписали еще 18 соглашений о выплате компенсации за некондиционную нефть, передает Kazakhstan Today.

В рамках урегулирования инцидента, связанного с загрязнением в апреле - мае 2019 года около 699 тыс. тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний в системе магистрального нефтепровода "Дружба", АО "КазТрансОйл", выступающее от имени указанных компаний, подписало с ПАО "Транснефть" соглашения о выплате компенсации за некондиционную нефть еще 18 казахстанским нефтяным компаниям", - сообщили в пресс-службе казахстанской компании.

Вместе с тем, по словам гендиректора АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова, работа по подписанию соглашений о выплате компенсации казахстанским нефтяным компаниям продолжается.

7 ноября этого года мы заключили соглашения в пользу 14 казахстанских нефтяных компаний. Сегодня подписали аналогичные документы в интересах 18 компаний. Соглашения в пользу оставшихся 6 компаний будут оформлены по мере их готовности", - прокомментировал Димаш Досанов.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Производственные объекты АО "КазТрансОйл" расположены в Шымкенте, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях Казахстана. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по 5 направлениям: нефтепроводы "Атырау - Самара" и "Казахстан - Китай", порт Актау (налив нефти в танкеры), железная дорога (налив в цистерны), перевалка в систему КТК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства