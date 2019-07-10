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Курс тенге по итогам утренней сессии на KASE составил 384,02 тенге за доллар США

09.07.2019, 11:16 9937
Алматы. 9 июля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 9 июля 2019 года по сравнению с 5 июля 2019 года понизился на 0,40 тенге и составил 384,02 тенге за доллар США, передает Kazakhstan Today. 
 
 

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