Минэкологии разрабатывает план по привлечению инвестиций в геологоразведку

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана готовит стратегию по привлечению крупных иностранных инвесторов в геологоразведку страны, а также road-show, передает Kazakhstan Today.

По информации Минэкологии, на сегодня общие извлекаемые ресурсы углеводородов Казахстана оцениваются в 76,4 млрд тонн нефтяного эквивалента, имеется 15 осадочных бассейнов, потенциал которых нужно изучить.

Одной из стратегических задач в геологоразведке страны стоит вопрос привлечения инвестиций в отрасль, потенциал которой значителен для новых открытий", - отметил глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

Он также добавил, что с компанией IHS Markit - лидером по независимой аналитике и разработке эффективных стратегий уже обсуждалась выработка маркетинговой стратегии по привлечению крупных иностранных инвесторов в геологоразведку страны, организацию road-show в основных мировых точках с целью привлечения инвестора и представления инвестиционного геологического потенциала страны.

По словам Магзума Мирзагалиева, привлечение инвестиций позволит провести комплексные геологоразведочные работы с современными технологиями.

Это даст нам не только достоверную картину глубинного геологического строения всей территории бассейнов на максимальную глубину, но и позволит более подробно оценить собственный потенциал, подойти к открытию новых месторождений и новых горизонтов, создать рабочие места", - сказал министр.

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