Минэнерго поручило в приоритетном порядке отгружать ГСМ в Туркестанскую область

НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Казахстане поднялись цены на ряд социально значимых продуктов. Об этом стало известно в ходе совещания правительства по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в трех регионах страны: Нур-Султане, ЗКО и Кызылординская области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и Алматы, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Рост цен наблюдается на капусту - 0,7%, гречку, кефир - на 0,4%, молоко, соль - на 0,3%", - отметили в ведомстве.

Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов подчеркнул, что с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и по работе с торговыми сетями.

Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен. Также ведомство осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений.

Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по СЗПТ", - сказал Смаилов.

Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, 20 предписаний об устранении нарушений, 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.