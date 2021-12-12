Минэнерго поручило в приоритетном порядке отгружать ГСМ в Туркестанскую область

ШЫМКЕНТ. 11 ДЕКАБРЯ - В целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Республики Казахстан было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 декабря 2021 года Министерство энергетики РК провело выездное совещание в городе Шымкенте по вопросам отгрузки нефтепродуктов в Туркестанскую область. Акиматом области отмечено, что поставка нефтепродуктов до Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта.
В целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Республики Казахстан было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. В настоящее время основные АЗС работают без ограничений реализации", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.
По итогам совещания отмечено, что на сегодняшний день Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов на заводе осуществляется согласно плану.
Местным автозаправочным сетям рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов, а также формировать резервные запасы ГСМ.
По информации ведомства, объем производства бензина в ноябре текущего года составил 444,5 тыс. тонн (в том числе на ТОО "ПКОП - 171,3 тыс. тонн), в декабре планируемый объем производства составляет 447,4 тыс. тонн (в том числе на ТОО "ПКОП - 172,9 тыс. тонн). Среднесуточное производство бензина - 15,7 тыс. тонн в сутки, отгрузка - 14,5 тыс. тонн в сутки на крупных НПЗ. "По состоянию на 1 декабря этого года совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. тонн, при этом 10 декабря общий запас бензина составляет 15,4 тыс. тонн, отмечаем увеличение остатков на 1,2 тыс. тонн", - добавили в пресс-службе.