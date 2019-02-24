Министр финансов объяснил, почему государство оказало поддержку "Цеснабанку"

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов на пресс-конференции в правительстве прокомментировал почему государство оказало поддержку АО "Цеснабанк", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр финансов, стояла задача поддержать агропромышленный комплекс, так как 65% кредитов по линии сельского хозяйства были выданы именно "Цеснабанком". Оказанная поддержка позволит не сорвать весенне-полевые работы и сохранить рабочие места в сельхозпроизводстве.

"В первом транше приобрели кредитный портфель на 450 млрд тенге, во втором на 604 млрд тенге", - сообщил глава ведомства, отметив, что эти деньги не из республиканского бюджет, а привлеченные на возвратной основе.

Фонд проблемных кредитов выпустил свои облигации на фондовой бирже. Эти облигации были приобретены дочерней организацией Нацбанка - Казахстанским фондом устойчивости и на эти деньги был приобретен аграрный портфель у "Цеснабанка", - пояснил он.

Алихан Смаилов сообщил, что со временем этот портфель будет реализован частному бизнесу и средства будут возвращены Казахстанскому фонду устойчивости. "Первый транш был на 10 лет, второй - на 15 лет. По мере реализации активов мы будем возвращать эти деньги", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков сообщил, что реализованный правительством и Национальным банком Казахстана комплекс мер и привлечение в АО "Цеснабанк" нового инвестора позволили оздоровить АО "Цеснабанк" . В настоящий момент банк имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования Национального банка Казахстана.

Напомним, в сентябре 2018 года Нацбанк выделил Цеснабанку заем в размере 150 млрд тенге на рыночных условиях, сообщил глава финрегулятора Данияр Акишев. По его словам, параллельно Цеснабанк проводил сделку по продаже значительной части портфеля сельскохозяйственных кредитов на сумму 450 млрд тенге Фонду проблемных кредитов.

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