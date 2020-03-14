По итогам торгов на KASE курс тенге составил 405,05 тенге за доллар

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 11.00 13 марта 2020 года средневзвешенный курс тенге составил 405,05 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Официальный курс доллара на 13 марта составляет 399,27 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают по 405-407 тенге, продают по 407-408,5 тенге.





Как сообщалось ранее, американская биржа закрылась рекордным падением . Ключевые индексы потеряли более 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года.





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