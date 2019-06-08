По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 383,43 тенге за доллар

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Торги инструментами CNYKZT_TOD, CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 07 июня в Китайской Народной Республике (Праздник драконьих лодок). В торгах приняли участие 23 члена KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TОМ) составил 383,43 тенге за доллар (-1,10 тенге), объем торгов – 164 180 тыс. USD (+11 200 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства