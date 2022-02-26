Премьеры Казахстана и Беларуси обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел двусторонние переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое взаимодействие, развитие промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, строительной индустрии.

Между нашими странами налажен интенсивный и доверительный диалог, который способствует эффективному взаимодействию во всех сферах. Практический фундамент казахстанско-белорусских отношений составляют торгово-экономические связи", - отметил Смаилов.

По итогам 2021 года рост двустороннего товарооборота составил 15,7%. Как подчеркнул премьер-министр РК, данные показатели еще не в полной мере отражают имеющейся потенциал, необходимо приложить совместные усилия для обеспечения устойчивого роста взаимной торговли. Одним из приоритетных направлений сотрудничества является агропромышленный комплекс. Важно совместно наращивать объемы взаимной торговли продукцией АПК. Казахстанская сторона готова создавать самые благоприятные условия для совместной работы.

Кроме того, одним из ключевых направлений промышленной кооперации Казахстана и Беларуси является машиностроение. С учетом возможностей казахстанская сторона заинтересована в максимальной локализации производств.

В свою очередь премьер-министр Республики Беларусь отметил, что на протяжении всего периода сотруднических отношений с Казахстаном никогда не возникало критических моментов.

Мы всегда искали и находили решения даже в самых непростых вопросах, у нас нет никаких противоречий, закрытых тем, мы плотно сотрудничаем и разделяем единые принципы. Мы важные торгово-экономические партнеры. Так, по итогам 2021 года товарооборот между нашими странами впервые превысил миллиардный показатель. Такой рубеж взят благодаря напряженной работе в бизнес-кругах и правительств двух стран, которые создавали для этого все необходимые условия", - сказал Головченко.