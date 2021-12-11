Президент Кыргызстана предложил странам ЕАЭС активнее пользоваться нацвалютой во взаиморасчетах

БИШКЕК. 10 ДЕКАБРЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил странам-членам ЕАЭС активнее пользоваться национальной валютой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов ЕАЭС продолжает оставаться использование иностранной валюты во взаиморасчетах.
В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности наших экономик необходимо активнее использовать в расчетах национальную валюту. В связи с этим комиссии необходимо совместно с правительствами наших стран подготовить конкретные предложения по данному вопросу", - сказал глава Кыргызстана.
Ранее сообщалось, что Токаев озвучил итоги председательства Казахстана в ЕАЭС.