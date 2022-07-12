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Российский суд изменил решение о приостановлении деятельности КТК

11.07.2022, 15:45 8846
Российский суд изменил решение о приостановлении деятельности КТК
Фото: ritmeurasia.org
КРАСНОДАР. 11 ИЮЛЯ - Краснодарский краевой суд изменил решение Приморского районного суда Новороссийска о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч. Постановление вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе КТК.

 
Напомним, Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней в связи с выявленными экологическими нарушениями на производственных объектах. 
 
КТК обратился в российский суд с просьбой приостановить решение об остановке производства, ссылаясь на то, что АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса.

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КТК при этом в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко № ВА-П11-5574. Замечания планируется устранить в максимально сжатые сроки", - добавили в пресс-службе компании.

 

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В Казахстане сформирован единый пул инвестпроектов на сумму более 24 трлн тенге

11.07.2022, 15:27 9336
В Казахстане сформирован единый пул инвестпроектов на сумму более 24 трлн тенге
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В единый пул инвестиционных проектов в Казахстане включены 765 проектов на сумму 24,4 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию порядка 306 проектов на сумму 3,2 трлн тенге, из них 40 проектов с участием иностранных компаний. Планируется создать свыше 112 тысяч рабочих мест", - сообщает Министерство национальной экономики РК. 

 
В ведомстве отметили, что за 5 месяцев текущего года значительный рост инвестиций обеспечен в образовании, госуправлении, социальном обеспечении, научной и технической деятельности. Лучшие показатели отмечены в Шымкенте, Алматы и Акмолинской области. 
 
В Миннацэкономики также обозначили ключевые пункты новой концепции инвестиционной политики РК до 2026 года: 
 
1. Дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы
 
Формирование прозрачной и предсказуемой инвестполитики, улучшение правового режима, создание цифровых инструментов продвижения проектов и производителей и др. 
 
2. Содействие росту инвестиционной активности частного сектора 
 
Создание стабильных и необременительных условий для инвесторов, привлечение финансирования со стороны стратегических и розничных инвесторов, интеграция и продвижение казахстанского фондового рынка на международные рынки капитала, привлечение внешних портфельных инвестиций и др. 
 
3. Раскрытие инвестиционного потенциала экономики 
Упрощение процедур банкротства, проведение амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны, перевод казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА и др.
 

Первый поезд из России в Индию отправился по коридору Север - Юг через территорию Казахстана

11.07.2022, 14:23 10456
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Первый пилотный контейнерный поезд отправился из России в Индию через территорию Казахстана по маршруту Север - Юг, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе АО НК "Казахстан темiр жолы", развитие перспективного транспортного коридора Север - Юг через территории России, Казахстана, Туркменистан и Ирана - одна из приоритетных задач компании. 
 
Пилотный контейнерный поезд отправлен со станции Чехов Московской области до порта Нава-Шева в Индии. Новое транспортно-логистическое решение разработано АО "KTZ Express" совместно с АО "РЖД Логистика". 
 
Пилотный поезд, состоящий из 40 сорокафутовых контейнеров, доставит на станцию назначения строительные материалы. Протяженность железнодорожного маршрута через территории России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии составляет более 8 тысяч километров.
 
В пресс-службе также напомнили, что в июне также была организована отправка пилотного контейнерного поезда по сухопутному коридору в Турцию через Казахстан, Туркменистан и Иран.
 
Напомним, на саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что особое внимание следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север - Юг. 
 


 

Самые высокооплачиваемые профессии озвучили в Минтруда РК

11.07.2022, 11:44 12206
Самые высокооплачиваемые профессии озвучили в Минтруда РК
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - По итогам первого полугодия на казахстанском онлайн-рынке труда активность работодателей продолжает расти, по сравнению с началом года количество вакантных позиций увеличилось в 1,8 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди соискателей наблюдается спад активности, количество резюме с начала года снизилось на 14,6%, с 70,2 тысячи до 59,9 тысячи, что обычно происходит летом, когда идет пора отпусков и соискатели приостанавливают поиск или смену работы до осени, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
 

Самых высоких зарплат ожидают соискатели следующих профессий: помощники инженера по подготовке производства - 5 млн тенге, звукорежиссеры - 2,1 млн тенге, директора по инвестиционным проектам - 1,9 млн тенге и профессора вуза в области гуманитарных наук - 1,8 млн тенге. Наиболее высокооплачиваемыми вакантными рабочими местами, представленными на ЭБТ, являются риелторы (в среднем 900 тысяч тенге), главные строители (824 тысячи тенге) и инженеры по объективному контролю (800 тысяч тенге)", - поделились в ведомстве.


По данным Минтруда, в июне 2022 года на электронной бирже труда  размещено 124,6 тысячи вакансий и 59,9 тысячи резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий увеличилось в 1,5 раза, а количество актуальных резюме - на 31%.

Резкий рост количества вакансий произошел практически во всех регионах, но больше всего в Актюбинской (в 2,5 раза) и Жамбылской (почти в 3 раза) областях. В итоге данные регионы оказались на первом месте по вакансиям (12,9 тысячи и 12 тысяч вакансий соответственно). Карагандинская область также вошла в топ регионов по вакансиям (12,6 тысячи). При этом в Западно-Казахстанской области предложение от предприятий и фирм уменьшилось на 5,8%, до 3,3 тысячи вакансий. Также наименьшее количество предлагаемых рабочих мест в  Шымкенте - 3,5 тысячи вакансий и в Мангистауской области - 3,1 тысячи вакансий", – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.


Больше всего вакансий разместили предприятия секторов сельского хозяйства (10,8 тысячи вакансий), строительства нежилых и жилых объектов (9,8 тысячи вакансий), образования (6,6 тысячи вакансий) и прочих услуг (5,8 тысячи вакансий). При этом почти половина размещенных вакансий (47%) в сфере сельского хозяйства пришлась на Жамбылскую область, а на Восточно-Казахстанскую и Костанайскую области - в сфере строительства жилых домов по 33,7% и 35% соответственно. В столице сохранился высокий спрос на работников в сфере строительства - одна треть вакансий.

Спрос на работников низкой квалификации вырос более чем в 2 раза, с 23,4 тысячи до 50,7 тысячи вакансий. Одной из причин является набор работников для сезонных работ в сельском хозяйстве. Вместе с тем предложение со стороны соискателей низкой квалификации одновременно выросло на 58,2%, с 18,4 тысячи до 29,1 тысячи резюме. Дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением среднеквалифицированных специалистов сократился, 52,9 тысячи активных вакансий против 42 тысячи размещенных резюме. Наименьшая доля вакансий приходится на высококвалифицированные рабочие места (16,9% от всего количества размещенных вакансий).

На протяжении последних месяцев сохраняется высокий спрос на подсобных рабочих, охранников, водителей, санитаров, учителей, врачей и медицинских сестер. Не стал исключением и июнь. Так, согласно данным портала ЭБТ, наибольшее количество вакантных позиций было размещено для подсобных рабочих (19,8 тысячи вакансий и 15,2 тысячи резюме), дорожных рабочих (3,1 тысячи вакансий и 294 резюме), охранников (2,2 тысячи вакансий и 621 резюме), водителей (4,4 тысячи вакансий и 1,4 тысячи резюме), учителей (3,9 тысячи вакансий и 2,7 тысячи резюме) и врачей (2,2 тысячи вакансий против 635 резюме)", – поделилась Александра Молчановская.


За отчетный месяц активность соискателей выросла практически во всех регионах кроме Алматинской области. Так, количество опубликованных резюме в регионе снизилось на 8%, составив 4,7 тысячи резюме. Ощутимый прирост количества резюме отмечен в Туркестанской и Актюбинской областях - в 1,8 раза. При этом рост числа резюме в данных регионах произошел за счет увеличения количества резюме, предполагающих неквалифицированный труд.

Наряду с неквалифицированными рабочими к наиболее востребованным профессиям, например, в Актюбинской области относятся охранники, водители, повара, электромонтеры и маляры, в Карагандинской области - охранники, воспитатели, учителя, электрогазосварщики, операторы заправочных станций и кухонные рабочие.
 

В Казахстане повысились цены на жилье

11.07.2022, 10:01 13661
В Казахстане повысились цены на жилье
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В Казахстане за год (июнь 2022 года к июню 2021 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 26,8%, продажи нового жилья - на 19,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Бюро национальной статистики, арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 21%.
 
Цена продажи нового жилья в среднем составила 423 705 тенге за 1 квадратный метр, перепродажи вторичного жилья - 465 515 тенге за 1 квадратный метр, арендной платы за благоустроенное жилье - 3567 тенге за 1 квадратный метр.
 
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Нур-Султане - на 27,9%. На вторичном рынке жилья лидер роста цен Кызылорда (46,7%), на рынке аренды жилья - Алматы (48,3%).
 
За месяц (июнь 2022 года к маю 2022 года) цены на продажу нового жилья выросли на 1,1%, перепродажи квартир - на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,1%.
 

На Павлодарском НХЗ назначен генеральный директор

10.07.2022, 22:49 16886
ПАВЛОДАР. 10 ИЮЛЯ - На нефтехимическом заводе в Павлодаре назначили нового генерального директора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с решением правления АО НК "КазМунайГаз" генеральным директором (председателем правления) ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" назначен Бишимов Куаныш Ердаулетович", - сообщает "КазМунайГаз"

 
Отмечается, что нового руководителя Павлодарского НХЗ коллективу предприятия представил директор департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев.
 

В России зафиксировали снижение цен на топливо и продукты

09.07.2022, 09:36 28381
В России зафиксировали снижение цен на топливо и продукты
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 9 ИЮЛЯ - Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) в июне текущего года зафиксировала дефляцию в 0,35% впервые с 1991 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,65%", - сообщается в отчете Росстата

 
По сравнению с маем текущего года цены на продовольственные товары снизились на 1,1%, на непродовольственные - на 0,41%.
 
Снижение потребительских цен на 0,6% и более зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации.
 
Также в России уже четвертый месяц подряд дешевеет бензин. В июне его стоимость снизилась на 0,1 процента.
 

Цены на газовое моторное топливо снизились на 4,4%, бензин автомобильный - на 0,1%. Цены на дизельное топливо практически не изменились", - говорится в отчете ведомства. 

 
Ранее топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщает РИА Новости. Цены на бензин в первые два месяца 2022 года еженедельно росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.
 

В КГД прослеживают реализацию социально значимых продуктов и каменного угля

08.07.2022, 17:26 36151
В КГД прослеживают реализацию социально значимых продуктов и каменного угля
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Комитет государственных доходов разработали памятку для участников пилотного проекта по прослеживаемости социально значимых продовольственных товаров и каменного угля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пилотный проект работает с 30 апреля 2022 года и запускался в целях обеспечения продовольственной безопасности, недопущения роста инфляции и необоснованного повышения цен на продукты питания, сообщает пресс-служба комитета. 
 
Проект действует на территории РК по 31 декабря 2022 года включительно. Прослеживание социально значимых продовольственных товаров и каменного угля осуществляется на основании информационной системы электронных счетов-фактур.
 
Пошаговая инструкция
 
Всем реализаторам социально значимых продовольственных товаров необходимо:
 
1. зарегистрироваться в информационной системе электронных счетов-фактур на портале esf.gov.kz;
 
2. выписывать электронные счета-фактуры в информационной системе электронных счетов-фактур на портале esf.gov.kz или в мобильном приложении ИС ЭСФ при реализации товаров (за исключением розничной реализации физическим лицам);
 
3. предоставлять чек контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчетов, в том числе при розничной реализации физическим лицам.
 
Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" предусмотрена ответственность (статьи 280-1, 284 КоАП) за невыписку налогоплательщиком ЭСФ до 40 МРП(122 520 тенге), выписку ЭСФ с нарушением срока до 20 МРП(61 260 тенге) и невыдачу чека контрольно-кассовой машины до 30 МРП(91 890 тенге) для субъектов малого предпринимательства.
 

Курс доллара снизился на торгах

08.07.2022, 16:17 33406
Курс доллара снизился на торгах
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15.30 средневзвешенный курс доллара снизился до 474,92 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По сравнению с четвергом тенге укрепился на 2,32 тенге и составил 474,92 тенге за $1.
Нацбанк РК
В обменных пунктах РК доллары покупают/продают по 473-478 тенге.
 

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