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Проверка на таможне: с экономических операторов взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге

22.09.2022, 11:17 15766
Проверка на таможне: с экономических операторов взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день 59,5 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Органами государственных доходов с февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.
 

По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

 
Принятыми совместными мерами органами государственных доходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 59,5 млрд тенге. В том числе за счет самостоятельной уплаты взыскано 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания - 2,5 млрд тенге.
 

В настоящее время органами государственных доходов продолжается работа по принятию мер взыскания задолженности в отношении уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей, несущих солидарную обязанность по уплате таможенных платежей и налогов", - добавили в ведомстве.


Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем.  
 

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В индустриальной зоне Алматы открылись два новых предприятия

23.09.2022, 10:12 1356
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В индустриальной зоне Алматы прошло открытие сразу двух предприятий - суперсервиса от мирового лидера в области производства и обслуживания горнодобывающего оборудования Weir Minerals и инвестиционного проекта по производству диагностических тест-систем ТОО "Каз-Диа-Тест", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Суперсервис от Weir Minerals реализуется ТОО KazStroyTrade в малом промышленном парке на территории индустриальной зоны Алматы. На площади в 2450 квадратных метров планируется выпуск шламового оборудования для энергетического сектора, горнодобывающей отрасли и промышленности общего назначения: насосы, гидроциклоны, клапаны, оборудование для грохочения, резиновые и износостойкие футеровки. Планируемая производственная мощность - 600 единиц продукции в год. Общие инвестиции в проект составили 1,25 млрд тенге. Предприятие создаст более 60 новых рабочих мест.
 
Реализация проекта позволит удовлетворить спрос крупных компаний, применяющих в своей деятельности горнодобывающее оборудование, сообщает пресс-служба акима Алматы.
 
Завод ТОО "Каз-Диа-Тест" будет выпускать 4 вида тест-систем: экспресс-тесты, ПЦР-тесты, ИФА-тесты, чашки Петри. Мощность завода - 1,83 млн тестов в год. Стоимость проекта - 4,6 млрд тенге, из которых 50% - собственные средства, 50% - заемные. Планируется создание 65 новых рабочих мест. 
 
Аким Алматы Ерболат Досаев поручил управляющей компании ИЗА создать максимально благоприятные условия для работы производственных предприятий.
 

В Казахстане с 1 октября меняются нормы беспошлинного ввоза товаров при пересечении границы

23.09.2022, 10:04 1746
АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - С 1 октября 2022 года снижаются нормы беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования физических лиц, поскольку временное решение об увеличении нормы, действовавшее с 28 апреля 2022 года, завершает свое действие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это означает, что с 1 октября граждане, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товаров на сумму не более 500 евро (в данный момент - 1000) и весом не более 25 кг (в данный момент - 31 кг). При превышении указанного лимита, нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения", - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

 
Отмечается, что в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с 1 октября 2022 года стоимостные критерии товаров снижаются с 1000 до 200 евро. При этом весовой порог остается в существующих пределах - до 31 кг.
 
Что касается провоза сигарет, то лимит остается неизменным - 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
 
Норма беспошлинного ввоза алкоголя также останется неизменной - 3 литра в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
 

Аграрная кредитная корпорация начала выдачу льготных микрокредитов

23.09.2022, 09:27 3116
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Аграрная кредитная корпорация начала финансирование сельского предпринимательства по государственной программе повышения доходов населения до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным корпорации, всего на микрокредитование жителей сел и малых городов в этом году будет направлено порядка 40 миллиардов тенге. 
 
Льготные микрокредиты могут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов Казахстана. Микрокредиты выдаются путем прямого кредитования, а также путем фондирования кредитных товариществ и микрофинансовых организаций. 
 
По условиям программы, сумма кредита составляет:
 
  • на развитие животноводства - до 5 млн тенге, на развитие якорной кооперации - до 12 млн тенге;
 
  • на другие сельхознаправления - до 6 млн тенге, на развитие якорной кооперации - до 10 млн тенге.
 
Срок микрокредита - до 5 лет, для проектов в сфере животноводства - до 7 лет. Действует льготный период до 1/3 от срока кредитования.
 
Ставка вознаграждения для прямых заемщиков, а также для конечных заемщиков кредитных товариществ и микрофинансовых организаций - не более 6% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения - от 6%).
 

Необходимо напомнить, что сельские предприниматели могут подать онлайн-заявку на микрокредит до 6 млн тенге, не выходя из дома. Для этого нужен лишь доступ в интернет. С помощью ИИН фермер может зайти и зарегистрироваться на платформе www.agronesie.kz, выбрать цель кредита, внести данные залогодателя и направить заявку. Интеграция с государственными и другими базами данных позволяет провести онлайн-оценку залога и направить ответ о предварительном одобрении кредита в течение 10 минут", - отметил заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Руслан Тюлегенов.

 
За прошедшие пять лет в рамках второго направления государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" по линии корпорации сельские предприниматели получили 63,5 тысячи займов на общую сумму 267,3 млрд тенге. 
 
Получить полную консультацию по микрокредитованию можно в филиалах Аграрной кредитной корпорации, расположенных в областных центрах и городах республиканского значения. Контактная информация - на сайте www.agrocredit.kz.

Ранее сообщалось о механизме льготного лизинга сельхозтехники. 
 

QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк

22.09.2022, 16:52 10376
QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк
Фото: astana-akshamy.kz
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и глобальный президент Honeywell UOP Брайан Гловер подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в рамках рабочего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Стороны рассматривают возможность совместной работы в проектах по автоматизированной системе управления технологическим процессом, возможной локализации сбора оборудования, очистке, осушке и переработке сернистого газа, извлечения и переработке серы, модернизации газотранспортной инфраструктуры, возможного сотрудничества в области центра компетенций и обучения персонала, автоматизации и цифровизации процессов", - сообщает пресс-служба QazaqGaz. 

 
Для справки: 
 
Honeywell - глобальная технологическая компания, предлагающая отраслевые решения, в том числе продукты и услуги для аэрокосмической промышленности; технологии управления зданиями и производством; высокоэффективные материалы.

Ранее сообщалось, что QazaqGaz подписал меморандум о применении новых технологий с Baker Hughes - технологической компанией, предоставляющей решения в сфере энергетики и промышленности по всему миру. 
 

Сенат одобрил поправки в закон о племенном животноводстве

22.09.2022, 11:13 16331
Сенат одобрил поправки в закон о племенном животноводстве
АСТАНА. 22 СЕНТЯЮРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основной целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства, создание современной нормативной правовой базы, дерегулирование подходов к ведению селекционной и племенной работы, повышение генетического потенциала и показателей продуктивности сельскохозяйственных животных на новый уровень.
 
Так, законопроектом предусматривается: реализацию программы модернизации и цифровизации в агропромышленном комплексе, повышение эффективности и конкурентоспособности в области племенного животноводства, унификацию терминов по селекционно-племенной работе в рамках Евразийского экономического союза и расширение сферы использования биоэтанола.
 
Были проведены заседания рабочей группы совместно с уполномоченным органом, соответствующими отделами аппарата по поступившим предложениям и замечаниям.
 

Принятие законопроекта положительно скажется на качественно новом уровне в сфере племенного животноводства, укреплении продовольственной безопасности страны", - сказал депутат сената Дуйсенгазы Мусин.

 

Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Смаилов с руководством Eni

21.09.2022, 19:31 26266
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Смаилов с руководством Eni
Фото: пресс-служба премьер-минстра РК
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с главным производственным директором компании Eni Гвидо Бруско и директором по разведке и добыче Лукой Виньяти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алихан Смаилов отметил, что правительство Казахстана высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и настроено на дальнейшее укрепление долгосрочного сотрудничества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Особое внимание мы уделяем полномасштабному освоению месторождения Кашаган, поддержанию добычи нефти и конденсата на месторождении Карачаганак и развитию газовой отрасли", - сказал премьер-министр.

 
Он также добавил, что правительство поддерживает планы консорциума по строительству совместно с АО "НК "QazaqGaz" газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд куб. м.
 
В свою очередь Гвидо Бруско подтвердил долгосрочные планы компании по работе в Казахстане.
 

Мы будем своевременно принимать необходимые решения по действующим проектам и искать возможности для реализации новых, в том числе в сфере возобновляемой энергетики. Благодаря поддержке правительства все возникающие вопросы по проектам решаются в рабочем порядке", - отметил Гвидо Бруско.

 

QazaqGaz подписал меморандум с Baker Hughes

21.09.2022, 18:38 27151
НЬЮ-ЙОРК. 21 СЕНТЯБРЯ - Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов в рамках поездки в США подписал двусторонний меморандум о сотрудничестве с Baker Hughes, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны договорились рассмотреть возможность дальнейшего развития сотрудничества по применению технологий Baker Hughes в Казахстане, а также по обучению технических специалистов QazaqGaz в учебном центре Baker Hughes за рубежом по направлениям "энергетика" и "транспортировка газа", сообщили в пресс-службе компании. 
 
Кроме того, стороны планируют осуществлять обмен опытом в сфере профессиональных инженерных решений по промышленной генерации электроэнергии из газа, а также снижению выбросов углекислого газа с применением новейших технологий. 
 
Вместе с тем рассматривается возможность локализации обслуживания и ремонта оборудования, поставляемого международной компанией в рамках сервисного контракта. 
 
Национальная компания заинтересована в локализации обучения специалистов на базе научно-технического центра QazaqGaz по газоперекачивающим агрегатам и системам управления, включая систему вибромониторинга. 
 
Baker Hughes (NASDAQ: BKR) - технологическая компания, предоставляющая решения в сфере энергетики и промышленности по всему миру.
 

Производство сахара увеличат в Казахстане

21.09.2022, 13:45 30956
Производство сахара увеличат в Казахстане
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Производство сахара в Казахстане вырастет до 400-450 тысяч тонн в год, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах мажилиса министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы решили базовые вопросы и нашли финансирование, чтобы купить сахар-сырец для отечественных заводов, полностью обеспечить их работой, чтобы они производили как минимум 400-450 тысяч тонн в год. Это позволит закрыть потребность Казахстана за счет отечественного производства", - сказал он.

 
По его словам, есть также определенный объем сахара, который требуется кондитерам. Поэтому на сегодняшний день подписывается индикативный баланс с Россией.
 

Мы 100-150 тысяч тонн будем получать оттуда. На сегодняшний день последняя цена (на сахар. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY), которую я фиксировал, заходила сюда - 45 рублей", - проинформировал Жумангарин. 

 
Он также прокомментировал вопрос о строительстве сахарных заводов. 
 

Я не могу вам ответить на этот вопрос. Насколько я знаю, сейчас в Павлодарской области ведется работа с инвестором, более того, в Жамбылской области инвестор уже есть, решается вопрос о том, возобновит ли он проект по строительству сахарного завода", - сообщил министр. 

 
Напомним, сегодня на заседании мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров, озвучивая проект поправок в Налоговый кодекс, сообщил, что в Казахстане импорт сахара могут освободить от налога на добавленную стоимость. 
 

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