Проверка на таможне: с экономических операторов взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день 59,5 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Органами государственных доходов с февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.

По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

Принятыми совместными мерами органами государственных доходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 59,5 млрд тенге. В том числе за счет самостоятельной уплаты взыскано 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания - 2,5 млрд тенге.

В настоящее время органами государственных доходов продолжается работа по принятию мер взыскания задолженности в отношении уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей, несущих солидарную обязанность по уплате таможенных платежей и налогов", - добавили в ведомстве.



