С нового года Казахстан не сможет пользоваться преференциями нулевых ставок таможенных пошлин при ввозе товаров в США

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - 31 декабря 2020 года истекает срок действия Генеральной системы преференций США для 119 стран-бенефициаров ГСП США, в том числе и для Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2021 года 119 стран-бенефициаров ГСП США не смогут пользоваться преференциями в виде нулевых ставок таможенных пошлин при ввозе в США товаров, подпадающих под данную систему. Ставки таможенных пошлин к ввозимым товарам будут применяться одинаково в отношении всех стран-участниц Всемирной торговой организации", - сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

В ведомстве рассказали, что вопрос возможного продления действия программы ГСП США будет рассмотрен на 117-м Конгрессе США, который запланирован 3 января 2021 года.

Необходимо отметить, что в Конгрессе США существует практика принятия решения о продлении программы постфактум. В таком случае пошлины, уплаченные по товарам, подпадающими под ГСП, будут возвращены экспортерам.

В связи с этим экспортерам необходимо так же, как и ранее, маркировать товары, подпадающие под действие ГСП, знаком "А" - специальным программным индикатором, что позволит службе таможенного и пограничного контроля США автоматически обрабатывать возврат пошлин в случае принятия такого решения", - разъяснили в министерстве.

В МТИ отметили, что Республика Казахстан является бенефициаром Генеральной системы преференций ГСП с 4 марта 1994 года.

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