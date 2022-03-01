Система Orphus

Сигареты подорожают в Казахстане с 1 марта

28.02.2022, 11:31 23446
Сигареты подорожают в Казахстане с 1 марта
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Министр финансов Республики Казахстан утвердил минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно приказу, минимальная стоимость 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы установлена в размере:

  • 550 тенге с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;

  • 570 тенге с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно; 

  • 600 тенге с 1 января 2023 года.


 

новости по теме

В Казахстане внедрят реестр обязательных требований в бизнес-сфере

01.03.2022, 10:38 361
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с палатой "Атамекен" утвердить план-график работы по формированию Реестра обязательных требований в соответствии с новыми подходами регулирования "с чистого листа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерству финансов совместно с Министерством юстиции, в рамках уточнения бюджета, предусмотреть средства на создание Реестра на базе информационной системы "Аділет", - сказал Смаилов на заседании правительства.

 
По информации Миннацэкономики, в реестре будут определены сроки проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. В случае если регулирующий орган не проведет данный анализ в сроки, то такие акты исключаются из реестра и отменяются.
 

Особенностью реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из реестра и не отмененных в срок", - рассказал глава МНЭ Алибек Куантыров, отметив, что реестр заработает с 1 января 2023 года.

 
По его словам на сегодняшний день подготовлен план-график работы по внедрению регулирования "с чистого листа" на 2022-2023 годы. План предусматривает все меры организационного характера, сроки и этапы исполнения, а также ответственные госорганы.
 

Министерством сформирован пул экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования бизнеса. Данное обучение будет проведено в течение месяца. В настоящее время, госорганами завершается работа по созданию отраслевых рабочих групп для проведения пересмотра регуляторных актов на соответствие новой регуляторной политике", - проинформировал Куантыров.

 
До конца марта текущего года госорганы совместно с рабочими группами сформируют перечень регуляторных актов по курируемым отраслям для включения в реестр. С 30 марта соответствии с графиком будет проводиться анализ требований на соответствие новой регуляторной политике.
 
После этапа анализа и обсуждения актов, госорганы проведут их пересмотр. 
 
Куантыров также рассказал, что законом по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК, который был подписан президентом в конце прошлого года, предусмотрено изменение системы государственного контроля и надзора.
 

Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Также в рамках закона Министерством обеспечено законодательное закрепление нормы по автоматизации системы государственного контроля, обеспечивающая формирование графиков проведения проверок. Данная норма вступит в силу с 1 января 2023 года", - рассказал министр.

 
Он подчеркнул, что при отсутствии такой автоматизации допускается осуществлять контроль только в отношении 5 % от общего количества субъектов контроля.
 

Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемные субъекты бизнеса, при этом снижая административное давление на законопослушных предпринимателей", - пояснил Куантыров, отметив, что данные меры позволят исполнить поручение Токаева по завершению автоматизации системы госконтроля.

 

В правительстве рассмотрели вопрос влияния украинского конфликта на экономику Казахстана

01.03.2022, 09:54 816
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Правительство Республики Казахстан и Нациноальный банк приступили к реализации плана совместных действий на фоне обострения внешнеполитической ситуации. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

План включает в себя меры по сдерживанию инфляции, сохранению стабильности на валютном рынке, поддержку занятости, созданию новых рабочих мест и развитию предпринимательства", - сказал Смаилов. 

 
Для обеспечения стабильности и защиты финансового рынка правительство совместно с Национальным банком РК реализует программу защиты тенговых вкладов. В рамках защиты тенговых депозитов предусмотрено начисление премий по депозитам. 
 
Также принят новый комплекс мер по контролю и снижению инфляции. 
 
По программе "Дорожная карта бизнеса-2025" будет увеличено финансирование, в том числе субсидирование и гарантирование кредитов. 
 
Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес. В приоритетных отраслях будут пересмотрены регуляторные акты госорганов. Эта работа по ревизии требований будет продолжена. 
 
В текущем году в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі", Комплексного плана развития регионов и других программ из республиканского бюджета будут выделены средства. 
 
В ходе заседания правительства также затронут вопрос поддержки и развития отечественного индустриально-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе правительства. 
 

Для развития отечественной промышленности особое значение имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики и реализации инвестиционных проектов. При этом предприятия, получившие поддержку от государства, обязуются повысить заработную плату работникам", - глава кабмина.

 
В рамках повышения эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса разрабатываются новые подходы системы субсидирования. Дополнительно будут созданы условия для развития сельскохозяйственной кооперации и семейных хозяйств путем введения в оборот сельскохозяйственных земель. 
 

Приоритетную поддержку от государства получат проекты, направленные в первую очередь на повышение производительности и переработку сельскохозяйственной продукции. Эти и другие меры будут приняты Правительством в текущем году. Для их реализации Правительство приложит все усилия. Наша главная задача - обеспечение благополучия граждан страны", - заключил Смаилов.


Глава Нацбанка рассказал, как повлияет на платежный рынок страны блокирование доступа российских банков к SWIFT.
 

Как повлияет на платежный рынок Казахстана блокирование доступа российских банков к SWIFT

01.03.2022, 09:30 2486
Как повлияет на платежный рынок Казахстана блокирование доступа российских банков к SWIFT
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на заседании правительства проинформировал, как повлияет на платежный рынок страны блокирование доступа российских банков к SWIFT, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По блокированию доступа отдельных российских банков к SWIFT, отмечаем, что это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет прямой угрозы платежному рынку страны. Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме", - сказал Галымжан Пирматов. 

 
Он отметил, что для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов. 
 

Национальный банк в режиме реального времени отслеживает развитие событий и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана. 26 и 27 февраля США и странами Европы было объявлено о новом пакете беспрецедентных ограничительных мер в отношении финансового сектора России путем отключения отдельных российских банков от системы SWIFT и заморозки активов Центрального банка России. Национальный банк для минимизации влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана приступил к реализации следующего этапа антикризисных мер", - сказал он. 

 
В частности, вчера на фоне высокой неопределенности на внешних рынках с целью предупредить влияние возросшей волатильности российского рубля Национальный банк принял решение о проведении торгов по валютной паре тенге - доллар США в режиме франкфуртского аукциона. При этом во избежание чрезмерной волатильности открытие торгов парой тенге - доллар было отложено до соответствующего открытия полноценных торгов в Российской Федерации и объявления мер Центрального банка России.
 
По итогам торгов курс тенге сложился на уровне 495 тенге тенге за доллар США. Объем торгов составил $159,5 млн. С учетом возросшей волатильности Национальный банк провел валютные интервенции в размере $98,1 млн, или 61,5% от объема торгов.
 

Национальный банк внимательно следит за рынками и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности", - отметил глава Нацбанка.

 
По его словам, Национальный банк располагает всеми необходимыми инструментами и использует их разумным способом. Валовые международные резервы страны на 25 февраля составили $87,7 млрд (рост с начала месяца на $346 млн), в том числе активы Национального фонда - $54,0 млрд, золотовалютные резервы - $33,7 млрд. 
 

Национальный банк продолжит придерживаться режима инфляционного таргетирования при свободно плавающем курсе, не препятствуя рыночному курсообразованию и исключая таргетиров", - добавил председатель Нацбанка.

 
Напомним, 24 февраля Национальный банк принял внеочередное решение по повышению базовой ставки до 13,5%. Это решение направлено на снижение давления на национальную валюту и уровень инфляции, а также на сохранность тенговых активов. 
 
Также была анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета. Были повышены предельные ставки по вкладам населения в тенге, рекомендуемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов. 
 
Национальный банк провел валютные интервенции за прошлую неделю на $176 млн. 
 

Казахстан дополнительно заработает $1,5 млн в месяц в связи с резким увеличением транзитных авиарейсов

28.02.2022, 15:11 18321
Казахстан дополнительно заработает $1,5 млн в месяц в связи с резким увеличением транзитных авиарейсов
Фото: Скриншот с приложения Flightradar24
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Количество транзитных рейсов через территорию Казахстана резко возросло. Только за последние сутки через воздушное пространство страны выполнено 257 ранее не планировавшихся рейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи со сложившейся ситуацией с закрытием воздушных пространств большая часть транзитных полетов из Европы в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Персидского залива теперь выполняется через коридоры южной части Европы. При этом часть потока воздушного движения перенаправлена с Черноморского региона на территорию Республики Казахстан", - сообщает пресс-сдлужба МИИР РК. 

 
В ведомстве отметили, что пропускная способность аэронавигационной системы РК позволяет принять дополнительный объем воздушного движения без каких-либо ограничений. 
 

Финансовые потери от введения санкций в отношении РФ в сфере аэронавигационного обслуживания не прогнозируются. Увеличение количества рейсов из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию по южному маршруту предполагает дополнительный доход Республики Казахстан в размере $1,5 млн в месяц", - отметили в министерстве. 

 
По информации ведомства, предусмотрен ряд специальных мер по организации воздушного движения: открытие дополнительных секторов, усиление дежурных смен и взаимодействие гражданско-военной координации, предоставление спрямленных и альтернативных маршрутов, упрощение выдачи разрешений на использование воздушного пространства для судов, выполняющих посадки на аэродромах РК и т.д.
 
Напомним, в числе санкций Запада, введенных против России, был запрет на полеты над всей территорией Евросоюза. 
 

На электронной бирже труда РК резко выросло число резюме и сократилось число вакансий

28.02.2022, 10:44 26711
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В январе 2022 года на Электронной бирже труда наблюдался резкий рост числа опубликованных резюме и спад активности со стороны спроса от работодателей в сравнении с декабрем 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В январе 2022 года на ЭБТ наблюдалось снижение спроса на 23% в сравнении с данными за декабрь предыдущего года, всего за месяц было опубликовано 68,3 тыс. вакансий. За тот же период наблюдался рост числа резюме в 3,3 раза к показателям декабря. В январе соискатели на ЭБТ разместили 70,2 тыс. активных резюме, информирует Министерство труда и социальной защиты населения РК.
 
В разрезе регионов в четыре раза сократился спрос на ЭБТ в Алматинской области (с 12,4 тыс. в декабре до 3 тыс. в январе), почти в два раза в Туркестанской (с 9,3 до 4,5 тыс.) и Кызылординской (с 3,5 до 1,9 тыс.) областях. Между тем количество вакансий на ЭБТ выросло на 10% в Костанайской области, Нур-Султане - на 8% и незначительно в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
 
Во всех регионах на ЭБТ в январе по сравнению с декабрем выросло предложение на рынке труда. Лидерами здесь стали регионы с почти пятикратным увеличением опубликованных резюме в сравнении с предыдущим месяцем, а именно Шымкент (4,9 тыс.), Кызылординская область (7 тыс.), Алматы (6,6 тыс.). Наименьший прирост предложения на рынке труда наблюдался в Западно-Казахстанской области, где число резюме выросло с 1,3 до 2,5 тыс. в январе, в Павлодарской области - с 1 до 2,2 тыс.
 

В январе 84% спроса было сформировано малыми, средними и крупными предприятиями (57,3 тыс. работодателей). Примечательно, что спрос со стороны индивидуальных предпринимателей снизился на 59% (с 26,7 тыс. вакансий до 10,9 тыс.) в январе в сравнении с показателями декабря", - отметили в пресс-службе ведомства. 

 
По данным Минтруда, традиционно женщины проявляли большую активность на ЭБТ, разместив в январе 56% от всех резюме. Треть предложений на ЭБТ сформирована молодыми людьми в возрасте 25-35 лет. В долевом выражении больше всего молодежи среди соискателей было в Нур-Султане (39% всего предложения), Мангистауской области - 36%, Шымкенте и Атырауской области - по 35% в каждом регионе.
 
Вместе с тем дисбаланс квалификаций на рынке труда также отражается на вакансиях и резюме на ЭБТ. 
 

Так, большая часть спроса на рынке была на специалистов средней квалификации (52% от всех вакансий), в то время как предложение было все больше из числа неквалифицированных соискателей (45%). В целом 25% вакансий были предназначены для высококвалифицированных специалистов, 23% - для низкоквалифицированных или без квалификации, а среди соискателей только 32% предложений было от специалистов со средней квалификацией и 23% среди высококвалифицированных", - пояснили в министерстве.

 
Если рассматривать заработную плату, то наиболее высокие ожидания (в среднем от 500 тыс. тенге в месяц) отмечались среди соискателей на руководящие позиции, а именно финансового директора, руководителя продаж, начальника отдела по маркетингу и сбыту продукции, директора департамента, советника руководителя или генерального директора. Между тем со стороны спроса такой уровень оплаты труда предлагался не для управляющих должностей, а для высококвалифицированных системных инженеров, главных инженеров и главных строителей.
 
По данным ведомства, наиболее востребованными на рынке труда остаются медицинские сестры/братья, водители автомобилей, охранники, воспитатели, санитары(ки), бухгалтеры, заработная плата которых варьируется от 75,4 до 98,4 тыс. тенге. К числу наиболее дефицитных профессий, где количество вакансий преобладает над количеством резюме, в январе можно отнести охранников, санитаров(к), помощников воспитателей, медицинских сестер/братьев, электромонтеров. В избытке же оказались квалифицированные социальные работники, юристы, делопроизводители, учителя физической культуры.
 
Отмечая потребность в неквалифицированном труде (которая все еще высока), стоит отметить резкое падение спроса на подсобных рабочих, количество вакансий для которых сократилось в семь раз - с 20,7 тыс. в декабре прошлого года до 2,8 тыс. в январе текущего года.
 

Какие меры предпринимают в казахстанском финсекторе в связи с ситуацией на Украине

28.02.2022, 10:17 28251
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В условиях геополитической обстановки, сложившейся вокруг ситуации с Украиной, финансовые рынки испытывают серьезную волатильность. Особенно негативно это сказалось на валютном рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 февраля текущего года рыночный курс доллара составил 466,59 тенге, ослабел на 6,7%. То есть доллар подорожал сразу на 29,2 тенге", - информирует Finprom.kz.

 
Национальный банк РК предпринял ряд оперативных мер по нивелированию давления негативных шоков на финансовый и валютный рынки страны. В частности, на фоне резко возросшей волатильности во избежание дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Нацбанк в ходе торгов провел некоторые валютные интервенции в течение недели. За 21-25 февраля интервенции составили 176 млн долларов США. Аналитики отмечают, что меры проводятся в рамках принципов плавающего обменного курса.
 
Кроме того, 24 февраля 2022 года НБ РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Базовая ставка была повышена с 10,25% до 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта.
 
Повышение базовой ставки направлено не только на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, но и на обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов, объяснили эксперты.
 

Увеличение процентной ставки способствует сбалансированности внутреннего валютного рынка за счет повышения привлекательности тенге и активов в нацвалюте. При повышении базовой ставки увеличиваются проценты как по кредитам, так и по депозитам. Соответственно, более привлекательная ставка по тенге нивелирует переток депозитов на валютные вклады. Также более высокая ставка по тенге будет стимулировать рост предложения иностранной валюты со стороны нерезидентов и поддержит внутренний тренд по дедолларизации как депозитной базы, так и экономики в целом", - пояснили аналитики.

 
Они напомнили, что схожие оперативные меры уже предпринимали 10 марта 2020 года на фоне внешних шоков, связанных со вспышкой пандемии, а также решением ОПЕК+. В тот момент это помогло нивелировать спекулятивные действия на валютном рынке и положительно сказалось на дальнейшем курсе тенге. После стабилизации ситуации базовая ставка снова была снижена. Подобные меры положительно оцениваются аналитиками, в частности в Международном валютном фонде (МВФ).
 
Более того, для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальный Банк РК совместно с правительством Республики Казахстан реализует программу защиты тенговых вкладов, предусматривающую начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.
 

Компенсация в размере 10% будет начисляться каждому человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге), через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом", - говорится в материале.

 
В целом взвешенная денежно-кредитная политика, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, способна эффективно предупредить распространение последствий внешнего шока на экономику страны и обеспечить защиту тенговых активов, добавили специалисты. 

Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку.
 

Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку

27.02.2022, 19:15 45241
Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку
НУР-СУЛТАН. 27 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Казахстана сделал заявление по валютному рынку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение опубликовано на официальном сайте фининститута. 
 

26 февраля 2022 года Белый дом опубликовал совместное заявление лидеров Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США о дальнейших ограничительных экономических мерах в отношении России. В частности, меры предусматривают исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT и введение других ограничительных мер, в том числе в отношении Центрального банка России", - говорится на сайте.

 
В дополнение рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг России до неинвестиционного (BB+) после введения международных санкций.
 
Национальный банк в режиме реального времени отслеживает официальные заявления правительств стран, центральных банков и финансовых организаций и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана.
 

В ближайшие дни курс российского рубля будет характеризоваться значительной волатильностью и в большей степени будет подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени будет отражать фундаментальные факторы", - добавили в Нацбанке.

 
Для снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный банк при необходимости будет проводить валютные интервенции. Объемы и частота таких интервенций будут зависеть от ситуации на внутреннем валютном рынке. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора. Текущие уровни золотовалютных активов позволяют покрыть 8,8 месяца импорта.
 

В рамках принципа транспарентности Национальный банк опубликует объем проведенных операций. По мере развития ситуации на внешних рынках Национальный банк продолжит выходить с открытыми коммуникациями", - резюмировали в банке.

 

В ЕАЭС НДС при электронной торговле будет уплачиваться в стране назначения

25.02.2022, 18:51 108516
В ЕАЭС НДС при электронной торговле будет уплачиваться в стране назначения
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев представил на заседании Евразийского межправительственного совета основные концептуальные подходы и механизм взимания НДС при электронной торговле товарами физическим лицам на территории другого государства ЕАЭС по принципу страны назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Механизм взимания косвенных налогов по принципу страны назначения предусматривает:
 
  • удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет и уплату НДС,
  • возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов,
  • передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. 
 
Главы правительств стран ЕАЭС подчеркнули важность этих подходов и дали поручение министерствам финансов, налоговым службам и уполномоченным органам Союза в 10-дневный срок проработать проект внесения соответствующих изменений в договор о ЕАЭС и приложение 18 к нему, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 

Рынок электронной коммерции растет активно, и наша общая задача - это создание оптимальных и благоприятных условий для его развития, без ущерба для государственных бюджетов стран-участниц Евразийского экономического союза", - уверен Руслан Бекетаев.

 
Напомним, 24 февраля в Нур-Султане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
 
25 февраля в Нур-Султане прошло заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов