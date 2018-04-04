Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 319,88 тенге за доллар

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в чреду, по сравнению со вторников, повысился на 0,49 тенге и составил 319,88 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,88 тенге за доллар (-0,49 тенге), суммарный объем торгов - 124 700 тыс. USD (+12 750 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 319,86 тенге за доллар США при объеме торгов 70 750 тыс. долларов США. Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5539 тенге за рубль при объеме торгов 61 200 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 25 банков.

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