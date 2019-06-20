Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE укрепился до 382,38 тенге за доллар

Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, укрепился на 1,31 тенге и составил 382,38 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 382,38 тенге за доллар (-1,31 тенге), суммарный объем торгов - 121 911 тыс. USD (-24 616 тыс. USD), говорится в официальном сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9768 тенге за рубль (+0,0030 тенге), суммарный объем торгов - 24 000 тыс. рублей (-3 600 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 24 члена KASE.

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