Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 378,87 тенге за доллар

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником повысился на 0,03 тенге , до 378,87 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,87 тенге за доллар (-0,03 тенге), суммарный объем торгов - 105 520 тыс. USD (-15 774 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,8808 тенге за рубль (-0,0007 тенге), суммарный объем торгов - 37 500 тыс. рублей (+7 500 тыс. рублей).

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