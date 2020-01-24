Транзит российской нефти в Китай через Казахстан не приостановлен - КТО

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Транзит российской нефти в Китай по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" не приостановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и по качеству в рамках ГОСТ, передает Kazakhstan Today.

22 января 2020 года, в 14.10 московского времени, прием нефти АО "СНПС - Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов частично возобновлен. Содержание хлорорганических соединений в сдаваемой нефти не превышает допустимых норм", - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансОйл".

Ранее в системе магистральных нефтепроводов "КазТрансОйл" по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204 градусов. В тот же день был остановлен прием нефти от АО "СНПС - Актобемунайгаз" до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти.

Учитывая снижение объемов сдачи нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, Министерством энергетики РК скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года на НПЗ РК и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки ПКОП. Также изменен график загрузки ПНХЗ", - уточнили в пресс-службе.

По информации компании, в настоящий момент транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Производственные объекты АО "КазТрансОйл" расположены в Шымкенте, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской и Актюбинской областях Казахстана. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт по 5 направлениям: нефтепроводы Атырау - Самара и Казахстан-Китай, порт Актау (налив нефти в танкеры), железная дорога (налив в цистерны), перевалка в систему КТК.

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