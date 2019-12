В фонде "Самрук-Казына" обновлен состав совета директоров

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В АО "ФНБ "Самрук-Казына" обновлен состав совета директоров, передает Kazakhstan Today.

Независимыми директорами фонда постановлением правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года №907 назначены Джон Дудас , Онг Бун Хви и Кайрат Мажибаев. Вышли из состава сэр Ричард Эванс и Вильгельм Бендер", - сообщили в департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда.

В совет директоров фонда также входят премьер-министр РК Аскар Мамин, заместитель руководителя администрации президента РК Тимур Сулейменов, министр национальной экономики РК Руслан Даленов, независимый директор Альпер Акдениз и председатель правления фонда Ахметжан Есимов.

Джон Дудас родился 24 декабря 1959 года и является гражданином Великобритании. Он занимал руководящие позиции в международных компаниях, таких как Gencor Ltd. и BHP Billiton, где был главным коммерческим директором и директором по маркетингу в группе энергетических компаний, директором по корпоративному планированию и генеральным директором подразделения алюминия. С 2012 года Джон Дудас работает независимым директором и корпоративным советником в различных многонациональных горнорудных и профессиональных сервисных компаниях. До избрания в совет директоров АО "Самрук-Казына" Дудас работал независимым директором и председателем совета директоров АО "НАК "Казатомпром", а также являлся членом комитетов при совете директоров АО "НАК "Казатомпром".

Онг Бун Хви родился 27 октября 1956 года и является гражданином Республики Сингапур. В настоящее время работает в должности генерального директора Stewardship Asia Centre (Temasek Trust). С 2002 года по настоящее время он занимает различные ключевые позиции, включая должность управляющего директора в Temasek Holdings, генерального директора в Temasek Management Services, главного директора по операционной деятельности Singapore Power и является учредителем - генеральным директором ведущей консалтинговой компании. В разные годы он исполнял обязанности члена совета директоров компаний в различных секторах экономики, включая Singapore Technologies Kinetics, AETOS Security Management Ltd, A-STAR Research, Singapore Power Global Solutions and SIM Ltd. Онг Бун Хви является соавтором двух книг "Inspiring Stewardship" и "ENTRUSTED".

Кайрат Мажибаев родился 5 января 1968 года и является гражданином Республики Казахстан. С 1994 года является основателем и председателем совета директоров группы компаний "RESMI", специализирующейся на инвестициях в формирование и развитие отраслевых промышленных и финансовых холдингов на территории СНГ. В настоящее время также является председателем совета директоров АО "RG Brands", Казахстанского государственного медицинского университета. В разные годы являлся членом совета директоров АО "Национальный инновационный фонд", АО "Университет КИМЭП", АО "Казтелерадио", АО "Казына Капитал Менеджмент", "Kazakhstan Growth Fund", председателем наблюдательного совета ТОО "Innova Investment".

