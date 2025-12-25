Президент поручил ускорить внедрение Smart City и распространить платформу по стране
Система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на совещании по развитию Астаны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил масштабировать платформу, аналогичную Smart City, во всех городах страны.
Ранее по моему поручению в Астане был запущен проект Smart City. В ближайшее время начнет работу центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Данная система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия. Для обеспечения функционирования платформы строится центр обработки данных. Возможности цифровой инфраструктуры также будут использованы органами правопорядка в целях поддержания общественной безопасности", - рассказал президент.
Он поручил акиму столицы завершить реализацию данного проекта в кратчайшие сроки. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития президент поручил координацию инициативы во внедрению аналогичных платформ во всех городах страны.
Глава государства в своем выступлении отметил необходимость формирования гармоничного городского пространства.
Создание максимально комфортных условий для жизни и работы граждан должно быть главным приоритетом для акимов всех уровней. У столицы особый статус, она призвана служить примером современной урбанистики. В этом плане в Астане уже достигнуты определенные результаты, сформирован единый подход к развитию городской среды. Данный момент был замечен главами государств во время мировых саммитов, которые были проведены здесь летом нынешнего года. Председатель Си Цзиньпин высказал хорошую оценку, сказал, что наш город значительно улучшил свой облик. Это говорит о том, что даже такие крупные руководители мировых держав обращают внимание на состояние наших городов, посещая Казахстан. Это обязательно надо иметь в виду", - отметил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что Астана "не должна быть городом, где наводят лоск только на центральных улицах".
Надо заглядывать и за фасады. Для того чтобы украшать город, нам нужно помимо бюджетных привлекать частные средства в качестве спонсорских. Я планирую в новом году собрать наших предпринимателей и еще раз обратиться к ним. Я лично буду принимать жесткие меры. В конце концов, надо любить свою Родину", - предупредил президент.
Он поручил активизировать работу по реновации торговых, промышленных и жилых кварталов правого берега.
Вопросы благоустройства всегда будут волновать граждан. Это понятно, они имеют право говорить об этом. Но и акимат должен требовать высокую культуру со стороны граждан, проживающих постоянно в нашей столице и посещающих ее", - добавил он.