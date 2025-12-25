Незаконно отчужденный земельный участок воинской части Нацгвардии возвращают государству

Фото: Акорда

Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил ряд образовательных и спортивных объектов в Астане, - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил ряд образовательных и спортивных объектов в Астане, сообщили в пресс-службе Акорды.





В многофункциональном комплексе Tanym глава государства осмотрел учебные классы, коворкинг, бассейн и мастерские, рассчитанные на развитие талантов и творческих способностей детей.





Президенту рассказали, что центр, рассчитанный на 750 детей, создан как пространство возможностей для развития талантов, лидерских качеств, научного мышления и творческого потенциала детей и молодежи. Цель проекта - дать каждому ребенку доступ к современному образованию, технологиям, культуре и спорту", - рассказали в Акорде.





В школе New Generation School Astana президент ознакомился с условиями обучения по естественно-математическому и социально-гуманитарному направлениям, а также спортивной и учебной инфраструктурой для 1320 учеников.





В Центре инклюзивного спорта Токаев осмотрел спортивные, медицинские и реабилитационные блоки для людей с ограниченными возможностями и подчеркнул важность их интеграции в общество.





Это первый в стране комплекс, объединяющий спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру, доступную для людей с ограниченными возможностями. Тренировки проводятся по 12 адаптивным видам спорта. Особое внимание уделяется подготовке специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования", - говорится в сообщении.