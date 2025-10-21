20.10.2025, 14:42 84631
Элитные участки на 5,9 млрд тенге возвращены в госсобственность в Алматы
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы добилась возврата в собственность государства сельскохозяйственных земель площадью 72 гектара, незаконно находившихся во владении юридического лица, учредителем которого являлась иностранная компания, сообщили в городской прокуратуре.
Как установила проверка, участки, расположенные в элитной части города, использовались с нарушением требований Земельного кодекса, так как иностранные субъекты не могут владеть сельхозземлями на территории Казахстана.
По иску прокуратуры суд города удовлетворил требования о возврате земель государству. 2 октября апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменения.
Таким образом, земельные участки стоимостью 5,9 млрд тенге возвращены в государственную собственность", - добавили в прокуратуре.
Напомним, незаконно захваченный земельный участок сада в Алматы удалось вернуть в госсобственность.
Напомним, в 2024 году жителей Алматы возмутил захват "зеленой зоны" - земли общего пользования, расположенной на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева. Зеленую зону незаконно оградили высоким строительным забором. Газон, деревья и цветники оказались на грани уничтожения. Горожане напомнили, что создание зеленой зоны велось по проекту возведения автомобильной развязки в 2014 году. Чтобы произвести озеленение участка зеленой зоны, были выкуплены и снесены дома, выделены миллиарды тенге.
В 2023 году Антикор выявил, что должностные лица акимата Алматы меняли целевое назначение земель на свое усмотрение. К примеру, вместо дачных участков возводились МЖК. Причиной такой практики назвали региональный план реализации градостроительных регламентов застройки, который противоречит нормам Земельного кодекса.
В 2007 году в Алматы местный исполнительный орган незаконно передал юридическому лицу право частной собственности на участок парка "Южный". Там застройщик планировал возвести очередной ЖК. И только в 2024 году факт незаконности сделки был подтвержден в суде. 2,8 га земель парка были возвращены городу.
21.10.2025, 10:10 26706
Национальный оператор Wi-Fi появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется создание национального оператора Wi-Fi, который обеспечит единый безопасный доступ к интернету в городах страны, сообщили в ходе заседания правительства.
Проект подразумевает развертывание сети на социально значимых объектах. Точки доступа появятся на пограничных постах, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также в школах и медучреждениях.
Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта, поддерживая курс Казахстана на формирование AI-экономики", - сообщил руководитель компании Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов.
На первом этапе проект охватит 400 локаций в 10 городах. К 2026 году планируется расширить сеть до 10 тыс. точек доступа, а к 2027 году - до 20 тыс.
Кроме того, представители сотовой связи в ходе заседания правительства сообщили, что в Казахстане в 2026 году ожидается массовый запуск технологии VoWiFi, которая позволит совершать и принимать голосовые звонки через любую доступную сеть Wi-Fi. Внедрение такого инновационного решения позволит устранить проблему "белых пятен" - зон со слабым сотовым сигналом внутри жилых и офисных зданий.
Технология VoWiFi позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi. Мы провели успешный пилот на сотрудниках, в следующем году технология станет доступна массово", - отметил исполнительный директор компании "Кар-Тел" Евгений Настрадин.
Как отмечают участники рынка, проблема "белых пятен" остается актуальной, несмотря на 99% покрытие населения связью 4G. Основные причины - активная городская застройка, когда новые здания перекрывают сигнал, и частый демонтаж действующих базовых станций.
Напомним, в 2027 году все население Казахстана будет обеспечено доступом к интернету.
21.10.2025, 09:31 26481
В 2027 году все население Казахстана будет обеспечено доступом к интернету
Фото: Depositphotos
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К концу 2027 года планируется обеспечить 100-процентный охват населения интернетом. Скорость интернета превысит 100 мегабит в секунду, а оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
По его словам, за последние три года в телеком-отрасль инвестировано более 1 трлн тенге. Это позволило увеличить среднюю скорость интернета в стране до 94 Мбит/с. Развитие отрасли осуществляется в рамках национального проекта "Доступный интернет" на 2024-2027 годы.
Вице-премьер добавил, что до конца 2026 года оптоволоконные линии связи будут подведены еще к 3 тыс. сел. Таким образом, к 2027 году охват составит 90%. Общий объем инвестиций в это направление составит 323 млрд тенге. Оставшиеся 10% малых сел обеспечат спутниковым интернетом.
Параллельно, по словам Жаслана Мадиева, будет расти покрытие мобильных сетей. Например, охват технологией 4G составит 92% всех населенных пунктов.
Сеть 5G будет развернута в 20 городах областного и республиканского значения с покрытием 60-75% территории. Кроме того, до конца 2027 года планируется охватить 40 тыс. км автодорог связью 4G.
Также принимаются меры по борьбе с мошенничеством.
Министерством установлены новые требования к операторам связи. Предусмотрено внедрение биометрической идентификации абонентов, приравнивание фрода к несанкционированному трафику, регламентировано взаимодействие антифрод-систем операторов связи и Национального банка. Принятые меры позволили с начала 2024 года заблокировать более 30 миллионов подозрительных звонков", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится возможность подключиться к интернету в общественных местах через ЭЦП.
20.10.2025, 20:49 65061
Приостановка работы Оренбургского ГПЗ не отразилась на поставках газа в Казахстан
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики РК опровергли сообщения, появившиеся в ряде СМИ и социальных сетях, о возможных перебоях с подачей газа в Астане и других регионах страны в связи с инцидентом на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).
Газоснабжение газифицированных регионов, включая столицу, осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и без ограничений", - подчеркнули в Минэнерго.
Стабильность поставок обеспечивается за счет заранее предусмотренных резервных механизмов. Все недополученные объемы оперативно замещаются в рамках действующих контрактов, поэтому дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, не прогнозируется.
По предварительной информации, прием сырья на Оренбургском ГПЗ возобновится в ближайшее время. Ранее на фоне временных ограничений оператор месторождения Карачаганак осуществил контролируемое снижение добычи, что не отразилось на поставках внутри страны.
В Минэнерго отметили, что строительство собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке остается стратегическим приоритетом правительства и находится в активной проработке.
Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Казахстан", - заверила советник министра, официальный представитель Минэнерго Асель Серикпаева.
Напомним, 19 октября на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак.
20.10.2025, 20:28 67106
В Казахстане вступили в силу новые правила ввоза автомобилей
Изменения внесены в технический регламент Таможенного союза
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 октября в Казахстане начали действовать обновленные правила ввоза автомобилей. Изменения внесены в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
По информации МПС РК, уточнено понятие "единичное транспортное средство" - так называются автомобили и прицепы, которые физические лица могут ввозить в страну для личного пользования. Конкретный перечень таких транспортных средств утвержден решением коллегии Евразийской экономической комиссии № 74 от 30 июня 2017 года.
В него входят:
- легковые автомобили (кроме медтранспорта);
- квадроциклы, снегоходы, вездеходы и иные машины, не предназначенные для дорог общего пользования;
- мотоциклы, мопеды, мотороллеры;
- небольшие пассажирские и грузовые автомобили - до 12 человек или до 5 тонн.
Для ввоза таких машин по-прежнему требуется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Этот документ необходим для таможенного оформления, получения электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) и оплаты утилизационного сбора.
Однако с сегодняшнего дня физические лица не смогут получить СБКТС на транспортные средства, не входящие в утвержденный перечень. Это значит, что оформить таможенные документы, ЭПТС и поставить такую машину на учет будет невозможно.
20.10.2025, 20:06 68786
В Казахстане изменили правила воинского учета
Фото: кадр из видео Минобороны
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана подписал приказ, вносящий изменения и дополнения в правила воинского учета военнообязанных и призывников. Нововведения касаются возрастных разрядов, порядка приписки и цифровизации учета.
Согласно документу, воинскому учету подлежат все граждане, кроме женщин без военно-учетной специальности, лиц в отставке, осужденных, проживающих за рубежом, а также курсантов и сотрудников силовых структур.
Военнообязанные теперь четко разделены по возрастным разрядам.
Главное нововведение - автоматическая приписка 17-летних граждан к воинскому учету.
В день достижения семнадцатилетия информационная система Минобороны создает электронную учетную карточку с базовыми данными (ИИН, место жительства, образование, семейное положение и др.) и присваивает статус "Допризывник".
Кроме того, обновлены формы военных билетов и порядок их выдачи. Документы будут оформляться при призыве, зачислении в военные учебные заведения, после службы, а также в особый период - при мобилизации или военном положении.
Получить военный билет или дубликат можно через портал eGov.kz или в отделениях "Правительства для граждан". Рассмотрение заявки занимает до двух рабочих дней, после чего заявитель получает билет либо мотивированный отказ.
20.10.2025, 19:31 71306
АЗРК выявило нарушения при использовании механизма стабилизации цен
В ряде регионов установлены факты неисполнения условий договоров займа
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело комплексный анализ реализации механизма стабилизации цен через региональные социально-предпринимательские корпорации (СПК), сообщает пресс-служба ведомства.
Результаты анализа показали, что механизм, призванный сдерживать цены на социально значимые продукты, используется неэффективно и сопровождается системными нарушениями принципов добросовестной конкуренции, равного доступа и прозрачности", - говорится в сообщении.
В ряде регионов установлены факты неисполнения условий договоров займа и их многократной пролонгации без санкций. Одному из заемщиков был выдан заем на 489 млн тенге, который неоднократно продлевался без возврата. Аналогичные продления зафиксированы по займам свыше 1,3 млрд тенге. Выявлены также случаи предоставления беспроцентных льготных займов отдельным субъектам, что создавало необоснованные преференции.
Кроме того, закупленная за счет бюджета продукция не всегда доходила до торговых сетей. За два года реализовано лишь 19% от закупленных объемов, а часть продукции, приобретенной еще в 2021 году, по-прежнему не реализована", - добавили в Агентстве.
Выявлены факты нерационального использования средств. В период ценового избытка (октябрь-апрель) на закуп картофеля было направлено 5,1 млрд тенге, при этом в период дефицита (май-июль), когда стабилизационные меры особенно востребованы, они не применялись. Зафиксированы также различия в сроках и условиях исполнения договоров, нарушающие принципы равного доступа.
По итогам работы агентства проведено расследование, по результатам которого одному СПК назначен штраф в размере 300 МРП (1,18 млн тенге). Другим СПК вынесены 8 уведомлений по различным фактам нарушений антимонопольного законодательства.
Напомним, исследование бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода.
20.10.2025, 15:51 82501
Назначен новый руководитель управления культуры Алматы
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды руководителем управления культуры назначен Данияр Алиев, сообщили в пресс-службе акимата.
В разные годы Данияр Алиев занимал должности заведующего отделами в Центральном государственном архиве РК и Музее истории города Алматы, а также заместителя руководителя управления культуры города Алматы и заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.
До сегодняшнего дня возглавлял управление культуры, архивов и документации Алматинской области.
20.10.2025, 12:37 75531
ИИ-терапевт и агент по анализам: Мадиев рассказал о технологиях ИИ в медицине
Основным проектом цифровой трансформации сферы здравоохранения является внедрение единой государственной медицинской информационной системы
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Какие проекты с применением искусственного интеллекта реализуются в казахстанской системе здравоохранения, рассказал министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
В частности, это ИИ-терапевт, с помощью которого идет распознавание речи и алгоритмов обработки естественного языка, фиксируются жалобы пациента и автоматически формируется предварительный диагноз.
Также разработан агент для автоматизированного определения об отклонениях в лабораторных анализах.
"Это позволяет автоматически выявлять отклонения для оперативного реагирования. Агент для выявления оказаний излишних медицинских услуг и назначения анализов. Он позволит отслеживать целесообразность назначения того или иного анализа. Соответствует ли он протоколу лечения", - пояснил министр.
Основным проектом цифровой трансформации сферы здравоохранения, по его словам, является внедрение единой государственной медицинской информационной системы. Она обеспечит электронный обмен данными между 90% медорганизаций и использование электронного кабинета здоровья.
Напомним, сегодня Мадиев рассказал, что Казахстан утвердил 20 карт цифровой трансформации, направленных на достижение 10 целей устойчивого развития (ЦУР).
