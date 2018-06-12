В Карагандинской области на микрокредитование бизнеса в 2018 году выделят 5,7 млрд тенге

Караганда. 12 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в текущем году на поддержку предпринимательства путём микрокредитования выделено 5,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил аким области Ерлан Кошанов, выделяемые в 2018 году 5,7 млрд тенге рассчитаны на кредитование 1500 новых бизнес-проектов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

"Благодаря инициативе главы государства, расширена поддержка массового предпринимательства. В результате по области на микрокредитование впервые будет направлено 5,7 млрд тенге. Будет поддержано около 1500 новых бизнес-проектов, то есть в два раза больше, чем в прошлом году. Это значит, что ещё больше участников программы "Бастау" смогут начать свой бизнес, а это около 2 тыс. будущих предпринимателей", - сказал Ерлан Кошанов на заседании Регионального совета Палаты предпринимателей с участием председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Тимура Кулибаева.

По информации пресс-службы акима, по программе "Дорожная карта бизнеса" в этом году дополнительно к республиканским средствам выделили из областного бюджета 500 млн тенге на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Чтобы решить проблему доступности финансов в моногородах, в регионе решили создать областную микрокредитную организацию. "Её кредитный портфель планируется сформировать до 1 млрд тенге. Это позволит профинансировать стартап-проекты на более либеральных условиях, чем банки, в том числе и по залоговому обеспечению", - отметил аким области.

В пресс-службе также сообщили, что на встрече обсуждались вопросы улучшения бизнес-климата и защиты прав предпринимателей.

"Мы видим, что совместная работа с акиматами снимает остроту вопросов, которые стояли несколько лет. Сегодня акцент смещается в другую сторону. Мы посетили несколько предприятий в Караганде и видим, что идёт активное обновление, вкладываются инвестиции в модернизацию производства. Сейчас бизнесмены больше ставят вопросы о доступности финансов", - сказал Тимур Кулибаев.

При этом он отметил активный диалог руководства Карагандинской области с бизнес-сообществом.

Как сообщили в пресс-службе, при акимате Карагандинской области действует Комиссия по вопросам предпринимательства. Консультативно-совещательный орган создан совместно с Палатой предпринимателей. С 2017 года на уровне комиссии бизнесмены подняли 25 вопросов, и по 18 из них удалось найти решение.

"В этом направлении мы пошли дальше. По аналогии с областной комиссией создали КСО во всех 18 городах и районах области. Это позволяет нам доходить до каждого предпринимателя в отдельности, решать его проблемы точечно и оперативно на местах. В случае невозможности решения по месту данный вопрос выносится на уровень области", - информировал Ерлан Кошанов.

По настоянию предпринимателей в открытом доступе размещена электронная карта свободных земельных участков и производственных помещений для реализации новых проектов. На сегодняшний день в ней представлено около 500 объектов.

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