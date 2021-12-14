В Казахстане на фоне роста цен на жилье сразу на 33% выросла зарплата строителей

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Среднемесячная номинальная заработная плата работников сферы строительства в третьем квартале текущего года достигла 314,3 тыс. тенге - на 32,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Реальный рост заработной платы в строительном секторе составил 21,9% за год, отмечают аналитики.

Наибольшую среднемесячную заработную плату получают работники Атырауской области: 465,4 тыс. тенге, плюс 44,3%. Высокая зарплата в секторе также у строителей Мангистауской области и столицы. Только в тройке лидирующих регионов она превышает среднюю по стране. Меньше всего получают работники Кызылординской области: всего 166,8 тыс. тенге - на 11,8% больше, чем годом ранее", - пишет energyprom.kz .

Согласно представленным данным, в третьем квартале 2021 года в сфере строительства страны было занято 640,7 тыс. человек - на 3% больше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года численность занятых в секторе составляла 621,8 тыс. человек, минус 3,1% за год.

В региональном разрезе больше всего занятых в секторе числилось в столице: 74,7 тыс. человек, плюс 11,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы и Туркестанская область. Наименьшая численность занятых в строительстве зафиксирована в Северо-Казахстанской области: 11,2 тыс. человек, минус 2,9%.

Наибольший рост численности занятых в сфере отмечен в Восточно-Казахстанской области (на 25,3% - до 34,1 тыс. человек), наибольшее сокращение - в Карагандинской области (на 7,6% - до 35,9 тыс. человек).





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