В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - июле снизился на 1,4%

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - июле 2021 года составил 6223 млрд тенге, что на 1,4% меньше, чем в январе - июле 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - июле 2021 года к январю - июлю 2020 года составил 103,7%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Объем промышленного производства в январе - июле 2021 года составил 20 161,5 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,5% больше, чем в январе - июле 2020 года. Снижение зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 1,3%). При этом, отмечается рост в обрабатывающей промышленности (на 5,9%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 5,7%), в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства (на 7,8%).

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - июле 2021 года составил 1997,3 млрд тенге, что на 2,4% больше чем в январе - июле 2020 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - июле 2021 года составил 2234 млрд тенге, что на 11,1 больше, чем в январе - июле 2020 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт и складирование" в январе - июле 2021 года составил 96,9%.

Объем грузооборота в январе - июле 2021 года составил 328,4 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и увеличился на 0,6% по сравнению с январем - июлем 2020 года. Объем пассажирооборота составил 52 млрд пассажиро-километров и уменьшился на 35,9%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - июле 2021 года составил 112,5%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - июле 2021 года составил 109,1%.

Объем розничной торговли в январе - июле 2021 года составил 6482,8 млрд тенге, или 107,2% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли в январе - июле 2021 года составил 14 045,4 млрд тенге, или 110% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - июне 2021 года составил 45 323,7 млн долларов CША и по сравнению с январем - июнем 2020 года в номинальном выражении увеличился на 4%, в том числе экспорт - 27 020 млн долларов США (на 2,7% больше, в номинальном выражении), импорт - 18 303,7 млн долларов США (на 5,9% больше в номинальном выражении).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 августа 2021 года составило 472 073 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,8%, в том числе 463 436 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 343 449, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 335 038 единиц.

Индекс потребительских цен в июле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 105,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,3%, непродовольственные товары - на 4,5%, платные услуги для населения - на 3,6%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в июле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 33%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в июне 2021 года составили 123 412 тенге (предварительные данные), что на 11,1% выше, чем в июне 2020 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 3%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в июле 2021 года составила 252 766 тенге.

Численность безработных, по оценке, в июле 2021 года составила 451,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июля 2021 года составила 223,5 тыс. человек, или 2,4% к рабочей силе.

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