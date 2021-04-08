В Казахстане разработан дополнительный пакет мер по поддержке МСБ в пострадавших отраслях

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В ходе заседания Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте РК рассмотрены меры по исполнению поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, по поддержке малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии отраслях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во исполнение поручения главы государства сформирован дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, который включает введение с 1 апреля по 1 июля 2021 года отсрочки на уплату всех налогов и платежей с фонда оплаты труда (118 ОКЭД), отсрочки на выплату банковских займов и микрокредитов субъектами МСБ в пострадавших отраслях (346 ОКЭД), а также приостановление мер принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности", - рассказали в пресс-службе правительства.

Кроме того, принято решение о переносе реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных и электронных счетов фактуры на товары с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Период субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики (93 ОКЭД) будет продлен до 1 июля 2021 года.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил до 12 апреля текущего года внести в правительство соответствующий пакет законодательных поправок по налоговому стимулированию бизнеса.

Все законодательные инициативы должны быть реализованы до конца работы текущей сессии парламента", - подчеркнул он.





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