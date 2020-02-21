В Казахстане резко подорожало мясо

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане резко выросли цены на мясо и мясопродукты, передает Kazakhstan Today.

В январе уровень годовой инфляции составил 5,6%, при этом продовольственные товары подорожали на 9,2%. Цены на мясо и мясопродукты подскочили сразу на 13%, а непосредственно на мясо и птицу - на 14,7%, сообщает Energyprom.kz.

Сразу на 16,5% подорожала наиболее популярная у казахстанцев говядина, на 16,2% - баранина, на 14,5% - конина.

Мясное животноводство - приоритетное направление АПК страны, которому в госпрограмме развития АПК на 2017-2021 годы уделяется особое внимание. Для развития отрасли ежегодно выделяется порядка 116 млрд тенге, в том числе на развитие племенного животноводства - 60 млрд тенге, на производство продукции животноводства - 56 млрд тенге.

При этом непосредственно выпуск мяса растёт: за январь 2020 года в Казахстане произвели, переработали и законсервировали мяса и мясных изделий на сумму 21,1 млрд тенге; рост с учётом инфляции, по данным КС МНЭ РК, составил 0,7%. В целом за январь - декабрь 2019 года в стране произвели мяса и мясных изделий на 269 млрд тенге, реальный рост составил 8,1%.

В то же время в секторе наблюдается дефицит сырья, провоцирующий в итоге спекулятивный рост цен. По данным Минсельхоза, загрузки мощностей мясоперерабатывающих предприятий колеблются всего в пределах 30-40%. Основная причина, по данным МСХ РК, - высокий уровень экспорта живого скота.

Производители видят проблему в том числе в программе Минсельхоза по продуктивному животноводству: согласно которой субсидии направляются через откормочные площадки, то есть фермеры получают субсидии на скот, только если сдают его на откормплощадку, а не на мясокомбинаты. Откормщикам может быть более выгоден экспорт, поэтому субсидированный скот уходит перекупщикам.

В прошлом году за пределы Казахстана, согласно сообщению МСХ РК, вывезено 156 тыс. голов крупного рогатого скота. Подавляющее большинство - 121,6 тыс. голов, или 78% - увезено в Узбекистан, ещё 14% - в Армению. Кроме того, из страны вывезено почти 264 тыс. голов овец, причём более половины из них - маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан: свыше 200 тыс. овец (76%). РФ закупила 21,5 тыс. голов (8,1%), Азербайджан - 18 тыс. (6,7%), Иран - около 12 тыс. (4,5%).

Согласно национальной программе развития мясного животноводства на 2018-2027 годы, поголовье крупного рогатого скота в Казахстане должно вырасти с 7 млн до 15 млн, овец - с 18 млн до 30 млн. По данным Минсельхоза, в 2019 году 840 семейных ферм получили кредиты на приобретение 82,2 тыс. голов КРС.

С учётом сложившейся ситуации Минсельхоз полностью запрещает экспорт живого скота - пока на полгода. Проект документа положительно согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП "Атамекен" и одобрение межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. В то же время с таким подходом согласны не все: к примеру, эксперты ОИПЮЛ "Мясной союз Казахстана" считают, что запрет на экспорт скота не приведет к удешевлению мяса, зато казахстанские животноводы, уже заключившие контракты с зарубежными покупателями, столкнутся со штрафными санкциями.

Напомним: госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы перед МСХ РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. В то же время на фоне взрывного роста экспорта живого скота экспорт непосредственно мяса и мясопродуктов отстаёт: по данным КС МНЭ РК, за 12 месяцев прошлого года показатель составил всего 26 тыс. тонн - на четверть больше, чем годом ранее. Из них непосредственно мяса поставлено на внешние рынки 22,6 тыс. тонн, а продукции более высокого уровня передела - колбас, мясных консервов, копчёностей и прочего - лишь 3,4 тыс. тонн (причём показатель ушел в минус).

Для сравнения: импорт мяса в Казахстан за тот же период составил сразу 203,2 тыс. тонн, мясопродуктов - 49,1 тыс. тонн. По сути, в Казахстан завезли в 9 раз больше мяса и почти в 15 раз больше мясных изделий, чем экспортировали. Таким образом, в секторе наблюдается перекос экспорта в сторону сырья вместо готовой продукции.

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