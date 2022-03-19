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В Минэнерго рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа

18.03.2022, 20:55 9896
В Минэнерго рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Министерстве энергетики рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Производство сжиженного нефтяного газа в 2021 году составило 3,17 млн тонн. План на 2022 год - 3,2 млн тонн. Более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на автотранспорт, сообщает пресс-служба Минэнерго
 
С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более 310 тыс. единиц.
 
В соответствии с поручением главы государства от 5 января по стабилизации социально-экономической ситуации в стране касательно рынка сжиженного газа были приняты следующие оперативные меры:
 
  • установлены розничные цены на сжиженный нефтяной газ в коридоре от 50 до 75 тенге/литр в зависимости от отдаленности региона;
  • снижены предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ с 38,7 до 28 тыс. тенге;
  • приостановлены правила торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов;
  • утвержден приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки, согласно которому расширен Перечень субъектов, имеющих право оптовой и розничной реализации на территории республики.
 
В качестве дополнительных мер, в том числе с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен, прорабатываются следующие меры:
 
Разработка методики по определению предельных оптовых цен на СНГ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен, что позволит справедливо распределять выручку между заводами и продавцами.
 
В ближайшее время планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода в Мангистауской области взамен действующего КазГПЗ.

Ранее сообщалось, что два НПЗ искусственно завышали цены на газ.

13 марта Министерство энергетики РК в проекте приказа определило предел цены на сжиженный газ на II квартал вне электронных торговых площадок. 
 

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Страны ЕАЭС договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах

18.03.2022, 19:06 11766
МОСКВА. 18 МАРТА - Как сообщает ТАСС, страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Очень важный вопрос, который обсуждался [на заседании совета Евразийской экономической комиссии], - это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и, соответственно, попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах", - сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

 
Он подчеркнул, что для России отдельную важность представляет то, что основной расчет пошлины РФ получает в рублях.
 

Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства", - пояснил Решетников.

 

Акимат Алматы и IFC подписали соглашение о сотрудничестве

18.03.2022, 18:07 13626
Акимат Алматы и IFC подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Акимат Алматы и Международная финансовая организация (IFC) подписали соглашение о сотрудничестве по улучшению доступа к долгосрочному коммерческому внешнему финансированию в виде "зеленых" облигаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках соглашения IFC продолжит оказание безвозмездной технической поддержки акимату города в целях совершенствования законодательной базы для привлечения долгосрочного внешнего заимствования в национальной валюте.
 
В настоящее время также продолжается подготовка пилотной транзакции по внешнему финансированию потенциально в форме муниципальной "зеленой" облигации, первой в своем роде в Центральной Азии.
 
Эта работа соответствует государственной политике по развитию Алматинской агломерации, которая требует формирования устойчивой и "зеленой" инфраструктуры.
 

Аким города встретился с делегацией ЕБРР

18.03.2022, 17:54 14311
Аким города встретился с делегацией ЕБРР
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Аким Алматы Ерболат Досаев обсудил с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пию проекты по улучшению инфраструктуры города и инициативы по развитию малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Акимат Алматы и ЕБРР на протяжении последних 13 лет плодотворно сотрудничают в рамках продвижения инициатив, направленных на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и развития транспортного сектора. 
 
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам перспективы обновления троллейбусного парка и модернизации тяговых подстанций (190 троллейбусов, 10 подстанций).
 
Стороны также обсудили возможность дальнейшего сотрудничества по строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ). Европейским банком реконструкции и развития ранее были проведены исследования по целесообразности реализации проекта строительства и эксплуатации системы ЛРТ в Алматы (включая экологический, экономический и социальный анализ). 
 
В ходе встречи обсуждались вопросы экологической ситуации в городе. По предварительным данным на февраль текущего года, в воздухе зафиксировано превышение нормы диоксида (NO2) азота в 6 раз, диоксида серы (SO2) и оксида азота (N2O) в 5 раз. Одним из основных источников загрязнения являются промышленные предприятия (37%). Согласно экспертному заключению, необходима модернизация ТЭЦ-2. ЕБРР как один из кредиторов проекта попросил о поддержке со стороны акимата, который подтвердил готовность оказать содействие. Для успешной реализации проекта будет разработана и принята совместная дорожная карта.
 
В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации в Алматы ESG-проектов по энергоэффективности и энергосбережению, модернизации инженерной инфраструктуры для снижения потерь воды, тепла и др. 
 
Важным направлением развития города является его цифровизация. Стороны рассмотрели предложение по реализации проекта "Цифровой двойник" города, который представляет собой высокоточную цифровую копию городской инфраструктуры и процессов. Система представляет собой платформу для обработки данных стресс-тестирования инфраструктуры в различных условиях, включая вопросы изменения климата, общественного транспорта, роста населения и др.
 
В целях поддержки и развития малого и среднего бизнеса были обсуждены совместные программы и инициативы. Стоит отметить, что сфера предпринимательства имеет огромное значение для города - в этом секторе заняты 6 из 10 алматинцев.
 
В завершение встречи стороны договорились изучить предлагаемые проекты в месячный срок и вернуться к обсуждениям в целях дальнейшего сотрудничества.
 

В Казахстане планируют увеличить добычу газа в 2022 году

18.03.2022, 17:41 13821
В Казахстане планируют увеличить добычу газа в 2022 году
Фото: МЭ РК
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - 18 марта министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе расширенного заседания коллегии Министерства энергетики РК рассказал об основных показателях газовой отрасли Казахстана за прошлый год и планах на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 2021 году объем добычи газа составил 53,8 млрд кубометров, план на 2022 год - 54,5 млрд кубометров. Произведено 29,4 млрд кубометров товарного газа, план на 2022 год - 29,6 млрд кубометров, сообщает пресс-служба Минэнерго.
 
Экспорт газа составил 7,2 млрд кубометров, ожидаемый объем экспорта газа на 2022 год - 5 млрд кубометров.
 
По состоянию на 1 января 2022 года газификация страны составила 57,7%.
 
В рамках трансфертов на развитие регионов в текущем году планируется реализация 96 проектов строительства газовой инфраструктуры, планируется завершить 38 объектов для обеспечения газом 59 населенных пунктов.
 
Также в 2022 году планируется начать капитальный ремонт действующего газопровода Бейнеу - Жанаозен, а также планируется строительство параллельных ниток газопроводов Макат - Северный Кавказ и Бейнеу - Жанаозен.
 
Реализация этих проектов обеспечит энергетическую безопасность и транспортировку дополнительных объемов газа для развития западных регионов страны.
 
В Мангистауской области для развития туристического кластера в 2022 году планируется завершить газификацию местности Сарша и курортной зоны "Теплый пляж", это позволит обеспечить газом более 10 объектов туристического кластера побережья Каспийского моря.
 

В РК продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом

18.03.2022, 17:27 14516
В РК продлят запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Минэнерго подготовили поправки, предусматривающие исключение непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов в части ужесточения требований к оптовым поставщикам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, в рамках исполнения поручения главы государства по реформированию рынка ГСМ планируется принять следующие меры:
 
Первое. Обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов.
 
Второе. Создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей на базе АО "НК "КазМунайГаз" в объеме 150 тысяч тонн и на базе АО "КТЖ" в объеме 50 тысяч тонн.
 
Третье. Принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории РК на 6 месяцев.
 
Четвертое. Оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.
 
Запланирован ряд мероприятий для дальнейшего увеличения производства как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
 
Также на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе в 2022 году будет увеличена загрузка нефти с 5,2 млн до 6 млн тонн. Эта мера позволит увеличить производство ГСМ для покрытия растущего спроса на внутреннем рынке.
 
На Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе до 2025 года будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн (действующая 5,4 млн тонн) и производить 160 тысяч тонн зимнего дизельного топлива, которое раньше не производилось.
 
Благодаря реконструкции на Актауском битумном заводе увеличится мощность производства битума с 400 до 450 тысяч тонн в год.
 
Производство нефтепродуктов по итогам 2021 года составило 12,7 млн тонн.
 
Из основных видов нефтепродуктов: производство бензина - 4,8 млн тонн, дизельного топлива - 4,9 млн тонн, мазута - 2,4 млн тонн и авиакеросина - 586 тысяч тонн. План на 2022 год - 13,3 млн тонн.
 

Сохранить прежние цены на социальный хлеб планируют в Алматы

18.03.2022, 15:49 17796
Сохранить прежние цены на социальный хлеб планируют в Алматы
АЛМАТЫ. 18 МАРТА - Акимат Алматы подписал меморандум о мерах по стабилизации цен на социальный хлеб с Министерством сельского хозяйства РК и АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках меморандума "Продкорпорация" обеспечит поставки продовольственного зерна пшеницы по фиксированной цене 90 тысяч тенге за тонну мукомольным организациям Алматы для производства муки I сорта", - сообщает пресс-служба акимата. 

 
Всего из запасов "Продкорпорации" с марта по август 2022 года планируется поставить в Алматы более 29,8 тысячи тонн зерна на общую сумму порядка 2,7 млрд тенге. 
 
Соглашение действует сроком до августа (включительно) 2022 года с возможностью дальнейшей пролонгации. Месячная потребность мегаполиса в зерне составляет более 4 тысяч тонн. 
 

Обеспечение сырьем позволит основным хлебобулочным комбинатам города сохранить цены на социальный хлеб на прежнем уровне", - подчеркнули в пресс-службе. 



 

Казахстан планируется обеспечить собственным сахаром на 80%

18.03.2022, 13:45 19396
Казахстан планируется обеспечить собственным сахаром на 80%
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Казахстане в ближайшие 3-4 года планируется увеличить производство собственного сахара и обеспечить им рынок на 80%, сообщил журналистам после заседания правительства министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В национальном плане за счет увеличения производства площадей сахарной свеклы, производственных мощностей, за счет увеличения сырья планируем показатель самообеспеченности в ближайшие три-четыре года увеличить до 80%", - сказал Карашукеев. 

 
В настоящее время, по его словам, обеспечение сахаром за счет внутреннего производства составляет 42%, а 58% составляет импорт. 
 

У нас есть четыре сахарных завода в Жамбылской и Алматинской областях. Большая часть мощностей ориентирована на производство сахара и сахарной свеклы. Есть еще мощности, которые производят из тростникового завозимого сахара. Мы планируем модернизацию этих заводов и строительство одного завода. Тоже в южном регионе", - рассказал министр.

 
Также, по его словам, предусмотрен ряд мероприятий по расширению площадей посадки сахарной свеклы.
 

Регулярный совместный контейнерный сервис из Китая в Финляндию запустят транзитом через Казахстан

18.03.2022, 13:25 16361
Регулярный совместный контейнерный сервис из Китая в Финляндию запустят транзитом через Казахстан
Фото: АО НК КТЖ
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Меморандум о сотрудничестве подписали АО "KTZ Express" и финский логистический оператор Nurminen Logistics Services OY в лице руководителей компаний Нурлана Игембаева и Олли Похъянвирта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ предполагает развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай - Финляндия -Китай транзитом через территорию Казахстана и по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ)", - сообщает пресс-служба АО "НК "Казакстан темір жолы". 

 
В рамках меморандума стороны договорились запустить регулярный совместный контейнерный сервис из Китая в Финляндию. 
 

Текущая ситуация позволила по-новому взглянуть на преимущества железной дороги для глобальной логистики. Среди них стабильность, надежность, технологичность и скорость перевозки. Более того, нам открыты новые возможности для кооперации с другими видами транспорта. Используя возможности порта Актау, мы создали новые востребованные мультимодальные продукты, позволившие существенно расширить географию наших сервисов", - отметил Нурлан Игембаев. 


Ранее в Министерстве информации и инфраструктурного развития РК рассказали о пропускной способности морских портов Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины и возникающими из-за этого логистическими трудностями.
 

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