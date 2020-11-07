В рамках плана приватизации "Самрук-Казына" реализован еще один актив

Средства от реализации активов по программе приватизации будут распределены на основании решения единственного акционера фонда правительства РК.
Методом прямой адресной продажи ТОО "Транспортные технологии" (второй участник АРБЗ) приобрел 30% доли участия АО "Ремлокомотив" в уставном капитале АРБЗ, сообщили в фонде.
Реализация некрупного актива осуществлена в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года.
На данный момент план приватизации, утвержденный правительством РК, завершен на 83%: реализовано - 87, реорганизовано - 11 и ликвидировано - 42. В настоящее время в процессе вывода участвуют 8 крупных активов и 20 некрупных активов АО "Самрук-Казына".
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