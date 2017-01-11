Усть-Каменогорск. 10 января. Kazakhstan Today - Бывший Центральный дом культуры "Ульба" в Усть-Каменогорске выставлен на торги.
ЦДК "Ульба" попал в список объектов для приватизации как непрофильный актив АО "УМЗ". Недавно на электронной торговой площадке gosreestr.kz появилось объявление о продаже действующего дома культуры, передает Kazakhstan Today.
Как пишет портал YK-news.kz, лот включает в себя не только участок в центре города и четырехэтажное здание площадью почти восемь тысяч квадратных метров, но и мебель, технику и даже сценические костюмы.
"В тексте объявления сказано, что заявки от потенциальных покупателей принимаются до 13 января. Стартовая цена лота составляет больше 1,7 млрд тенге. Планируется провести торги на понижение цены, то есть стоимость будет снижаться на установленный коэффициент каждые несколько минут, пока один из участников торгов не согласится купить объект. Минимальная стоимость, по которой ЦДК могут продать, установлена на отметке 1,3 млрд тенге. За эту цену покупатель получит участок на улице Протазанова площадью почти два гектара и само здание 1962 года постройки. В доме культуры сейчас располагается кинотеатр, кафе, детские игровые площадки, бильярд. Новый владелец получит все внутреннее убранство, мебель, технику и оборудование ЦДК, включая диваны, занавески, игровые автоматы и даже ростовых кукол и шесть цыганских костюмов, - всего 2042 наименования движимого имущества", - информирует интернет-издание.
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