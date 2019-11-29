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Для претендентов на стипендию "Болашак" ужесточат требования

28.11.2019, 10:23 7858
Для претендентов на стипендию "Болашак" ужесточат требования
Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Для претендентов на обучение по программе "Болашак" ужесточат требования, передает корреспондент агентства.
 
Программа "Болашак" со следующего года будет заниматься более целевой, более точечной подготовкой специалистов, и больше внимания будет уделено приоритетным специальностям, сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари на брифинге в СЦК.
 
Еще одним новшеством, по словам вице-министра, станет отмена языковой подготовки для болашаковцев.
 

Молодые ребята, которые подают на "Болашак", уже достаточно хорошо знают язык, поэтому, чтобы соптимизировать государственные деньги, бюджет, в следующем году мы будем отказываться от предподготовки, языковой подготовки перед отправлением стипендиатов "Болашак" за рубеж", - сказал Бигари.

 
Повысятся требования и к уровню знаний претендентов.
 

Другим требованием станет повышение к уровню знаний GPA (средний балл всех оценок в аттестате или дипломе. - Прим. агентства), то есть мы видим достаточно сильных выпускников вузов, поэтому требования будут также ужесточены", - добавил спикер.

 
Кроме этого, со следующего года будут отменены квоты на обучение для разных категорий претендентов.
 

Мы будем отказываться от всех квот, то есть в отличие от текущей ситуации, где есть отдельные квоты для государственных служащих, для инженерно-технических специальностей, это будет отменено. Будет один общий конкурс и будет целевая подготовка", - резюмировал Бигари.

 
Как сообщалось ранее, стипендию "Болашак" присудили 234 претендентам.
 

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