Для претендентов на стипендию "Болашак" ужесточат требования

Программа "Болашак" со следующего года будет заниматься более целевой, более точечной подготовкой специалистов, и больше внимания будет уделено приоритетным специальностям, сообщил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари на брифинге в СЦК.
Еще одним новшеством, по словам вице-министра, станет отмена языковой подготовки для болашаковцев.
Молодые ребята, которые подают на "Болашак", уже достаточно хорошо знают язык, поэтому, чтобы соптимизировать государственные деньги, бюджет, в следующем году мы будем отказываться от предподготовки, языковой подготовки перед отправлением стипендиатов "Болашак" за рубеж", - сказал Бигари.
Повысятся требования и к уровню знаний претендентов.
Другим требованием станет повышение к уровню знаний GPA (средний балл всех оценок в аттестате или дипломе. - Прим. агентства), то есть мы видим достаточно сильных выпускников вузов, поэтому требования будут также ужесточены", - добавил спикер.
Кроме этого, со следующего года будут отменены квоты на обучение для разных категорий претендентов.
Мы будем отказываться от всех квот, то есть в отличие от текущей ситуации, где есть отдельные квоты для государственных служащих, для инженерно-технических специальностей, это будет отменено. Будет один общий конкурс и будет целевая подготовка", - резюмировал Бигари.
Как сообщалось ранее, стипендию "Болашак" присудили 234 претендентам.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства