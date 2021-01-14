Какие новшества ждут ТиПО: Колледжам разрешили реализовывать товары и услуги студентов

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил о новшествах в законодательстве, касающихся технического и профессионального образования (ТиПО), передает Kazakhstan Today.

В число документов, подтверждающих трудовую деятельность, добавлен договор о дуальном обучении. Таким образом, теперь срок прохождения студентом обучения в дуальном формате будет ему засчитываться в трудовой стаж. Это увеличит шансы выпускников колледжей трудоустроиться с уже имеющимся опытом работы", - сообщил Аймагамбетов.

Также в законодательстве исключена норма об установлении уполномоченным органом сроков обучения в колледже.

Ранее мы жестко регламентировали и устанавливали сроки обучения по различным квалификациям. В среднем от 2 до 3 лет 10 месяцев. Теперь же это будет зависеть от конкретной образовательной программы и требуемых результатов обучения. Колледжи по согласованию с работодателями будут составлять образовательные программы на основе профстандартов или требований рынка, размещать в реестре программ МОН РК и в зависимости от них готовить кадры. Таким образом, увеличивается гибкость в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена. То есть колледжи смогут совместно с работодателями самостоятельно определять содержание образовательных программ", - пояснил министр.

Он отметил, что учебные планы и программы будут позволять молодым людям получать необходимые квалификации и устраиваться на работу в более короткие сроки, а при необходимости возвращаться и получать дополнительно другие квалификации.

Данные меры позволят подстроиться под технологические изменения на производстве и запросы рынка труда, и система ТиПО будет готовить специалистов, которые будут соответствовать требованиям работодателей.

Кстати, такая же норма ранее была принята по уровню высшего образования в рамках расширения академической самостоятельности и показала свою эффективность", - сказал министр.

Также решился еще один вопрос, давно поднимаемый колледжами. Теперь они смогут предоставлять на платной основе услуги и реализовывать товары, выпускаемые в учебно-производственных мастерских, хозяйствах, на учебных полигонах.

Например, студенты, обучающиеся по специальности "Сварочное дело", во время практики изготавливают качественные конструкции из железа, молодые кондитеры - замечательную выпечку, обучающиеся по ремесленным специальностям - авторские изделия из войлока, керамики, дерева, кожи, ювелирные изделия. Теперь все они смогут реализовывать товары (работы, услуги) собственного производства и на эти средства дополнительно приобретать в том числе расходные материалы для мастерских. Реализация продукции, которую во время практики производят студенты, станет стимулом для повышения как качества производственного обучения, так и качества подготовки кадров", - уточнил Аймагамбетов.

Он также сообщил, что сейчас при вузах функционируют колледжи, однако согласно законодательству они не могли получать госзаказ на подготовку кадров за счет бюджета. Новые поправки решили и этот вопрос.

Отменено обязательное требование по прохождению аккредитации колледжами как условие для получения госзаказа. Во-первых, данная процедура требует существенных бюджетных затрат, во-вторых, она должна быть добровольной. Организации ТиПО теперь могут участвовать в размещении госзаказа без прохождения аккредитации при условии, что они имеют лицензию и соответствуют требованиям, установленным уполномоченным органом. Система ТиПО в современных условиях должна стать более гибкой, адаптивной, эффективной и ориентированной на формирование самых востребованных компетенций", - резюмировал министр.

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