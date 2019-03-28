МОН начал размещение образовательного заказа в частных школах

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Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки начало размещение государственного образовательного заказа в частных школах. Об этом агентству Kazakhstan Today сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в МОН, несмотря на строительство новых объектов образования, миграционные процессы и урбанизация порождают новые школы с трехсменным обучением. По данным статистики, в 2017 году из всех людей, принявших участие в межрегиональной миграции (328 тыс. человек), дети школьного возраста составили 61%, то есть на каждые 10 мигрирующих приходилось 6 детей. В частности, в Астану в 2017 году из других областей переехало около 80 тыс. человек, из которых 17 тыс. - дети. Чтобы обеспечить эту потребность, только в столице нужно строить порядка 15 новых школ ежегодно.

В этой связи, как ожидают в ведомстве, вопрос трехсменного обучения и аварийности школ все еще будет сохраняться. В дальнейшем для решения указанной проблемы разработано несколько путей.

Во-первых, планируется размещение государственного образовательного заказа в частных школах.

На сегодня в стране функционирует 121 частная школа, что составляет лишь 1,5% от их общей численности, тогда как в странах ОЭСР - около 30%. Наполняемость данных частных школ составляет лишь 62%. Соответственно, размещение госзаказа в частных школах даст возможность работать данным организациям образования на полную проектную мощность, простимулирует их рост и сократит дефицит ученических мест", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в МОН, в республиканском бюджете на 2019-2021 годы на размещение госзаказа в частных школах на 100 тыс. мест предусмотрено 80 млрд тенге (на 2019 год - 11 млрд тенге; на 2020 год - 32 млрд тенге; на 2021 год - 37 млрд тенге).

Во-вторых, МОН изменит подход планирования расходов республиканского бюджета на строительство школ. Предлагается определение норматива капитальных расходов на одного ученика, соответственно планирование расходов республиканского бюджета будет осуществляться, исходя из данного норматива. При этом выделение расходов будет производиться без разбивки на инвестиционные проекты. То есть использование будет вестись самостоятельно каждым регионом в зависимости от приоритета (на строительство и/или капитальный ремонт).

В пресс-службе отметили, что преимуществами данного подхода являются адресность и обеспеченность средств; заинтересованность акиматов в оптимизации расходов бюджета; планирование, исходя из реальной потребности и контингента.

В МОН уточнили, что, по данным на 2018 год, в стране функционировали 128 школ с трехсменным обучением и 31 аварийная школа.

Наибольшая доля школ с трехсменным обучением зафиксирована в Алматинской области (26,6%, или 34 школы), городе Шымкенте (14,8%, или 19 школ), Актюбинской и Атырауской областях (по 10,9%, или 14 школ в каждой области), Акмолинской области (8,6%, или 11 школ). При этом школы с трехсменным обучением отсутствуют в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областях и Алматы.

Превалирующее количество аварийных школ выявлено в Туркестанской области (22,6%, или 7 школ), Атырауской и Западно-Казахстанской областях (по 16% или 5 школ в каждой области). К настоящему времени проблема аварийных школ полностью решена в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.

В ведомстве отметили, что решение вопроса трехсменного обучения и аварийности школ ведется посредством строительства новых школ.

В частности, для ликвидации трехсменного обучения в 128 школах требуется строительство 113 школ. Из них в 2018 году введены в эксплуатацию 33 школы: в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и Шымкенте по 1 школе, в ЗКО - 2 школы; Жамбылской - 3 школы, в Атырауской и Мангистауской областях - по 4 школы, в Алматинской - 7 школ и Туркестанской - 9 школ.

В 2019 году запланирован ввод 28 школ: в Жамбылской области и Шымкенте - по 1 школе; Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях - по 2 школы; в Нур-Султане - 5 школ; в Алматинской - 6 школ, в Актюбинской области - 7 школ.

Также в 2019-2020 годы за счет республиканского бюджета начнется строительство 30 школ: в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях - по 1 школе; в Акмолинской области Шымкенте - по 5 школ; в Мангистауской области - 6 школ; в Алматинской - 10 школ. Из них в рамках дополнительно выделенных 50 млрд тенге поддержано строительство 19 школ.

Еще 40 школ будут решены за счет местных бюджетов: в Карагандинской области - 1 школа; Шымкенте - 2 школы; в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях - по 3 школы; Актюбинской - 4 школы; в Атырауской области - 6 школ; в Алматинской - 15 школ. А 9 школ в Шымкенте будут построены за счет средств инвесторов.

Кроме того, по информации МОН, взамен аварийных школ необходимо построить 31 школу, из которых в 2018 году введено 7 школ в Алматинской, Карагандинской, Кызылординской - по 1 школе, в Туркестанской области - 4 школы).

Также в 2019 году запланирован ввод шести школ в Жамбылской, Карагандинской областях - по 1 школе; в Атырауской и Туркестанской областях - по 2 школы. В этом же году за счет средств республиканского бюджета начнется строительство еще 6 школ: по одной в Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях и две в Западно-Казахстанской области. Из них в рамках дополнительно выделенных 50 млрд тенге поддержано строительство 5 школ.

Еще 12 школ будут решены за счет средств местных бюджетов: в Карагандинской, Кызылординской областях - по 1 школе; в Атырауской, Костанайской - по 2 школы; в Жамбылской и Западно-Казахстанской областях - по 3 школы.

Таким образом, вопрос фактически выявленных трехсменных и аварийных школ будет решен в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в Казахстане более 3,5 тыс. школ построены до 1980 года. При этом есть школы 20-х годов постройки. Таким образом, к числу аварийных школ постепенно могут переходить школы с превышающим сроком эксплуатации.

Кроме того, в пресс-службе МОН рассказали о внедрении подушевого финансирования школ.

По данным ведомства, подушевое нормативное финансирование среднего образования начато с апробации в 2013 году в 73 школах республики (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской (бывшей Южно-Казахстанской) областях и городах Астане и Алматы).

В настоящее время реализуется очередной этап перехода на подушевое финансирование: с сентября 2018 года переведены 75 государственных и 8 частных школ города Астаны; с января текущего года - все 121 частная школа республики; с сентября текущего года - 192 государственные школы города Алматы и 127 государственных школ города Шымкента. С сентября 2020 года подушевое финансирование будет внедрено во всех 1492 государственных городских полнокомплектных школах.

Как ожидают в образовательном ведомстве, переход на подушевое финансирование позволит снизить коррупционные риски, эффективно распределять бюджетные средства, изменить организационно-правовую форму школ в ГП на ПХВ.

Также размещение государственного образовательного заказа в частных школах республики позволит снизить дефицит ученических мест и приведет к конкуренции за учеников между школами, что, в свою очередь, обеспечит повышение качества образовательных услуг, заключили в пресс-службе.

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