05.09.2025, 20:18 12411
В Казахстане обновили правила приема в школы
Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения приказом от 29 августа 2025 года внес изменения в типовые правила приема в школы.
Зачисление производится на основании приказа руководителя организации образования. Не допускается комплектование классов по уровню подготовки и степени развития обучающихся.
При приеме обучающихся в организации образования руководители организаций образования заключают с родителями или иными законными представителями детей или обучающихся договор на оказание образовательных услуг", - говорится в тексте приказа.
Школы обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.
Прием документов от заявителей, поступающих в первый класс организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального образования, осуществляется с 1 апреля по 31 августа текущего календарного года.
Организации образования издают приказы о зачислении или отчислении обучающегося, а также проводят соответствующую сверку в рамках установленного порядка.
Прием обучающихся во вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального и основного среднего образования, осуществляется с учетом условий отсутствия переполненности класс-комплектов.
Прием обучающихся в десятые, одиннадцатые (двенадцатые) классы организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, осуществляется на основании личного заявления обучающегося, а также при наличии документов и документа государственного образца об основном среднем образовании.
Гимназии и лицеи формируют общеобразовательные классы для обеспечения получения обязательного объема знаний, определенных государственными общеобязательными стандартами образования РК.
С полным текстом приказа можно ознакомиться по ссылке. Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.
новости по теме
01.09.2025, 08:43 67641
В Казахстане отмечают День знаний
Рассказать друзьям
Астана. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечается День знаний. За парты 8 тыс. школ в Казахстане сядут 4 млн учеников, передает корреспондент агентства.
По данным Минпросвещения, в 2025-2026 учебном году в Казахстане в школу пойдут более 4 млн школьников, из них более 360 тыс. первоклассников.
Согласно приказу министра просвещения, учебный год для школьников начнется 1 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года.
Учеба в казахстанских школах начнется со 2 сентября в связи с переносом выходного дня с субботы на понедельник по случаю празднования Дня Конституции.
Продолжительность учебных четвертей и каникул:
1-я четверть
- 8 учебных недель;
- осенние каникулы- 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);
2-я четверть
- 8 учебных недель;
- зимние каникулы - 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);
3-я четверть
- 10 учебных недель;
- весенние каникулы - 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);
- для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы - 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);
4-я четверть - 8 учебных недель.
28.08.2025, 16:34 107456
В Миннауки назвали размер стипендий на 2025 год
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Гулзат Кобенова на пресс-конференции в СЦК сообщила, что размер стипендий студентам с 2020 года вырос в два раза.
С 1 сентября стипендия студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, педагогических специальностей - 84 000 тенге, магистрантов - 117 098 тенге, докторантов - 262 500 тенге", - сообщила вице-министр.
Прием во все вузы уже завершен. В этом году в ЕНТ приняли участие более 210 тыс. абитуриентов. Из них 160,5 тыс. человек, или 76,35% смогли набрать пороговый балл для поступления в вузы. На конкурс государственных образовательных грантов 2025 года подано около 113 тыс. заявок, что на 9 тыс. больше, чем годом ранее.
Всего в этом году выделено 93 232 гранта на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, из них свыше 77 тыс. - на получение высшего образования. Гранты освоены в объеме 99%.
28.08.2025, 09:07 112741
В Казахстане педагогов обучают работать с искусственным интеллектом
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось масштабное обучение, направленное на развитие цифровых навыков педагогов. В преддверии нового учебного года национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" при Министерстве просвещения РК совместно с ЮНЕСКО представил новую образовательную программу. Она подготовлена с учетом международного опыта и адаптирована для казахстанских учителей, сообщили в министерстве.
В рамках обучения педагоги смогут освоить:
- практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;
- методы составления промптов;
- основы планирования уроков;
- разработку тестов и учебных материалов;
- создание иллюстраций;
- подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся.
Главная идея программы - искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества", - отметили в министерстве.
Отмечается, что обучение доступно бесплатно на платформе LMS после регистрации на сайте https://reg.orleu.edu.kz. За первую неделю участие приняли около 100 тысяч человек, почти половина из них уже получили сертификаты.
Ранее сообщалось, что в казахстанских школах поэтапно внедряют элементы ИИ.
27.08.2025, 14:03 121641
Сделать ПДД обязательным уроком в школах предлагает МВД
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана предлагает сделать изучение правил дорожного движения обязательным предметом в школах. Об этом заявил на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
По его словам, в начале года рост числа ДТП по стране достигал 75%, однако на сегодняшний день темпы снизились до 51%. Аналогичная ситуация наблюдается и по числу пострадавших: рост в начале года составлял 91%, однако в настоящее время этот показатель снизился до 63%.
Несмотря на ежегодно проводимую разъяснительную работу с населением, мы продолжаем сталкиваться со старыми проблемами, угрожающими безопасности детей. И это дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, за 7 месяцев в ДТП мы уже потеряли 176 детей. Это недопустимые потери. Мы обязаны сделать все, чтобы сохранить самое ценное - жизни наших детей. При этом более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальные - пешеходами, в том числе велосипедистами, самокатчиками или водителями мопедов. В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки - без детских удерживающих устройств либо не пристегнутыми", - заявил спикер.
В ДТП по вине несовершеннолетних погибли 17 детей, более 200 травмированы.
Основными причинами ДТП c участием детей-пешеходов являются: переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близко идущим транспортом", - рассказал Султанбаев.
Эксперты сравнили казахстанский опыт преподавания дисциплин по формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах с опытом других стран и пришли к выводу, что в казахстанских школах изучению ПДД уделяется недостаточно внимания.
В связи с этим министерство предлагает ввести в школьную программу уроки по правилам дорожного движения как отдельный обязательный предмет.
Такие занятия будут способствовать формированию законопослушного поведения на дорогах, что в дальнейшем положительно скажется на безопасности, когда дети вырастут и сами станут водителями. Одним из самых эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является организация работы отрядов юных инспекторов движения. Во многих странах мира идея привлечения школьников к вопросам безопасности дорожного движения уже давно является частью системы образования и общественной культуры. Международный опыт показывает, что подобные инициативы снижают риск травматизма на дорогах и формируют чувство гражданской ответственности у подрастающего поколения", - отметил глава комитета.
Он добавил, что Казахстан постепенно выстраивает собственную модель через движение юных инспекторов. В начале месяца в Усть-Каменогорске состоялся XX республиканский и межгосударственный слет имени Г.Байтасова, в котором приняли участие более 200 школьников изо всех регионов страны и Кыргызстана. Однако за этими цифрами стоят гораздо более масштабные показатели: с учетом всех этапов отбора к этому движению по всей стране привлечено свыше 70 тысяч детей. Учитывая, что в Казахстане обучается около 3,5 млн школьников, необходимость расширения этой работы очевидна.
Такие проекты оказывают прямое влияние на безопасность. Движение юных инспекторов в Казахстане - это не просто школьный кружок. Это форма вовлечения подростков в социально значимую деятельность, где каждый ребенок в интерактивной и игровой форме осваивает правила дорожного движения, развивает чувство ответственности и становится лидером культуры безопасного поведения среди сверстников. Чем больше детей будет вовлечено в эту работу, тем выше шансы приблизиться к целям глобальной концепции Vision Zero, которая предполагает к 2050 году свести к нулю детскую смертность в результате дорожно-транспортных происшествий", - считает спикер.
В МВД призвали родителей и учителей совместно с полицейскими отработать для детей наиболее безопасный маршрут от дома до школы и обратно.
Спикер также не исключил, что в Казахстане снизят скорость движения авто на дорогах. Сейчас ведомство рассматривает этот вопрос в рабочем порядке, а затем, после выхода депутатов с каникул, его обсудят в парламенте.
23.08.2025, 15:44 165486
В Казахстане продлили сроки приема документов в колледжи
Рассказать друзьям
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с высокой нагрузкой на портал Egov.kz и Национальную образовательную базу данных при подаче заявок на поступление в колледжи у абитуриентов наблюдались временные затруднения.
На сегодняшний день все технические неполадки устранены. Для обеспечения равных условий для всех поступающих продлены сроки приема документов и проведения конкурсного отбора", - сообщили в Минпросвещения.
Актуальные сроки завершения конкурса:
- по специальностям, требующим творческой подготовки - до 24 августа;
- по педагогическим и медицинским специальностям - до 25 августа;
- по специальностям подготовки специалистов среднего звена - до 27 августа.
Ранее Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год.
23.08.2025, 12:05 169821
Миннауки опубликовало список обладателей грантов в магистратуру
Рассказать друзьям
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год.
В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 30 баллов - на профильное направление. Всего в конкурсе приняли участие более 20 тысяч человек.
Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года.
Список обладателей государственных образовательных грантов можно узнать по ссылке.
Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на учебу в магистратуре на 2025-2026 учебный год завершила свою работу 21 августа.
21.08.2025, 20:45 183456
В Казахстане распределили гранты в магистратуру
Фото: Deposltphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на учебу в магистратуре на 2025-2026 учебный год завершила свою работу, сообщает пресс-служба МНВО.
В 2025 году на участие в конкурсе поступило более 20 тысяч заявлений, что на 5 тысяч больше по сравнению с 2024 годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли".
Результаты конкурса на назначение грантов будут опубликованы 23 августа на официальных страницах в социальных сетях министра науки и высшего образования РК, Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.
Ранее сообщалось, что международная стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана. Такое решение принято в ходе заседания республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного советника Ерлана Карина.
18.08.2025, 08:34 208001
Родители могут перевести ребенка в другую школу через портал eGov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Перевод ребенка из школы в школу доступен на портале eGov.kz, сообщили в Министерстве просвещения РК.
Родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома, через портал eGov.kz. Сервис позволяет выбрать любую организацию образования - по месту проживания или за его пределами. Процесс не требует открепительных и прикрепительных талонов, а также передачи личного дела. При выборе школы сразу отображается язык обучения. При необходимости заявитель может отозвать поданную заявку", - проинформировали в ведомстве.
Чтобы воспользоваться услугой:
- авторизуйтесь на портале eGov.kz и откройте раздел "Образование";
- в подразделе "Среднее образование" выберите услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу", заполните поля и подпишите заявление с помощью ЭЦП;
- результат услуги можно посмотреть в личном кабинете.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
06.09.2025, 10:29В Казахстане утвердили положение и состав конкурсной комиссии по выбору названия для АЭС 06.09.2025, 10:5225586Уголовное дело возбуждено по факту смерти школьника в Шымкенте 06.09.2025, 11:37В отношении экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью начато расследование - Генпрокуратура23641В отношении экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью начато расследование - Генпрокуратура 06.09.2025, 16:3411146АФМ выявило факты незаконного начисления пособий и адресной социальной помощи 06.09.2025, 18:00В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над одиннадцатиклассницей8406В Алматинской области двух женщин задержали по подозрению в жестоких издевательствах над одиннадцатиклассницей 03.09.2025, 19:42330671В Алматы проходит концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая 30.08.2025, 09:54278406С Днем Конституции Республики Казахстан! 30.08.2025, 09:34270216Казахстанцы отмечают День Конституции 30.08.2025, 15:08262761Авторский поэтический моноспектакль Игоря Пискунова пройдет в театре Лермонтова в Алматы 04.09.2025, 15:46261346Детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области 13.08.2025, 18:37500376Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей469061В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407701Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401981В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390651Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?