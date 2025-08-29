В Казахстане педагогов обучают работать с искусственным интеллектом

За 7 месяцев этого года в ДТП погибли 176 детей

Рассказать друзьям

Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана предлагает сделать изучение правил дорожного движения обязательным предметом в школах. Об этом - Министерство внутренних дел Казахстана предлагает сделать изучение правил дорожного движения обязательным предметом в школах. Об этом заявил на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.





По его словам, в начале года рост числа ДТП по стране достигал 75%, однако на сегодняшний день темпы снизились до 51%. Аналогичная ситуация наблюдается и по числу пострадавших: рост в начале года составлял 91%, однако в настоящее время этот показатель снизился до 63%.





Несмотря на ежегодно проводимую разъяснительную работу с населением, мы продолжаем сталкиваться со старыми проблемами, угрожающими безопасности детей. И это дорожно-транспортные происшествия. К сожалению, за 7 месяцев в ДТП мы уже потеряли 176 детей. Это недопустимые потери. Мы обязаны сделать все, чтобы сохранить самое ценное - жизни наших детей. При этом более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальные - пешеходами, в том числе велосипедистами, самокатчиками или водителями мопедов. В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки - без детских удерживающих устройств либо не пристегнутыми", - заявил спикер.





В ДТП по вине несовершеннолетних погибли 17 детей, более 200 травмированы.





Основными причинами ДТП c участием детей-пешеходов являются: переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близко идущим транспортом", - рассказал Султанбаев.





Эксперты сравнили казахстанский опыт преподавания дисциплин по формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах с опытом других стран и пришли к выводу, что в казахстанских школах изучению ПДД уделяется недостаточно внимания.





В связи с этим министерство предлагает ввести в школьную программу уроки по правилам дорожного движения как отдельный обязательный предмет.





Такие занятия будут способствовать формированию законопослушного поведения на дорогах, что в дальнейшем положительно скажется на безопасности, когда дети вырастут и сами станут водителями. Одним из самых эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма является организация работы отрядов юных инспекторов движения. Во многих странах мира идея привлечения школьников к вопросам безопасности дорожного движения уже давно является частью системы образования и общественной культуры. Международный опыт показывает, что подобные инициативы снижают риск травматизма на дорогах и формируют чувство гражданской ответственности у подрастающего поколения", - отметил глава комитета.





Он добавил, что Казахстан постепенно выстраивает собственную модель через движение юных инспекторов. В начале месяца в Усть-Каменогорске состоялся XX республиканский и межгосударственный слет имени Г.Байтасова, в котором приняли участие более 200 школьников изо всех регионов страны и Кыргызстана. Однако за этими цифрами стоят гораздо более масштабные показатели: с учетом всех этапов отбора к этому движению по всей стране привлечено свыше 70 тысяч детей. Учитывая, что в Казахстане обучается около 3,5 млн школьников, необходимость расширения этой работы очевидна.





Такие проекты оказывают прямое влияние на безопасность. Движение юных инспекторов в Казахстане - это не просто школьный кружок. Это форма вовлечения подростков в социально значимую деятельность, где каждый ребенок в интерактивной и игровой форме осваивает правила дорожного движения, развивает чувство ответственности и становится лидером культуры безопасного поведения среди сверстников. Чем больше детей будет вовлечено в эту работу, тем выше шансы приблизиться к целям глобальной концепции Vision Zero, которая предполагает к 2050 году свести к нулю детскую смертность в результате дорожно-транспортных происшествий", - считает спикер.





В МВД призвали родителей и учителей совместно с полицейскими отработать для детей наиболее безопасный маршрут от дома до школы и обратно.





Спикер также не исключил, что в Казахстане снизят скорость движения авто на дорогах. Сейчас ведомство рассматривает этот вопрос в рабочем порядке, а затем, после выхода депутатов с каникул, его обсудят в парламенте.