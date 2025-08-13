12.08.2025, 10:51 10196
В казахстанских школах поэтапно внедряют элементы ИИ
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил о поэтапном внедрении элементов искусственного интеллекта в образовательный процесс с нового учебного года, передает корреспондент агентства.
В частности, в 2025-2026 учебном году интеграцию AI начнут с предметов "Цифровая грамотность" и "Информатика". В этом направлении уже утверждены этические стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Для школьников подготовлены онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов - трехуровневые курсы повышения квалификации", - сообщил министр.
По его словам, с этого года также вводится новый формат управления школами "Келешек мектептері".
Разработан новый стандарт управления, свыше 3 тысяч педагогов комфортных школ прошли трехуровневое обучение. Указанная модель начнет свою работу уже с сентября этого года", - дополнил Гани Бейсембаев.
Вместе с тем с сентября в организациях образования заработают антибуллинговые программы Kiva и "ДосболLIKE". По данным министерства, в прошлом году программы успешно прошли пилотирование и показали результат.
Как отметил глава ведомства, сейчас совместно с профильными ведомствами готовится проект единой программы "Дети Казахстана", которая охватывает семь ключевых направлений. Она станет базовым документом по комплексной защите прав ребенка.
Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования с численностью более 100 человек должны быть полностью оснащены системами безопасности. Министр призвал акиматы ускорить установку оборудования и обеспечить его бесперебойную работу.
С учетом новых требований сегодня в 98% организациях образования установлены турникеты, в 97% заключены договоры с лицензированной охраной, 96% оснащены тревожными кнопками, а 81% подключены к оперативным центрам управления полиции", - проинформировал глава Минпросвещения.
В Казахстане 1 сентября за школьные парты сядут 4,1 миллиона учеников, включая 341 тысячу первоклассников и 232 тысячи выпускников 11-х классов.
12.08.2025, 11:43
Единую систему безопасности внедряют в школах Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений по проверке объектов образования на соблюдение требований, передает корреспондент агентства.
Как отметил премьер-министр, внедрение единой системы безопасности должно быть исполнено качественно и в установленные сроки. Образовательные учреждения обязаны иметь лицензированную охрану, турникеты, камеры, подключенные к центрам оперативного управления.
Эти меры гарантируют безопасность жизни и здоровья наших детей в учебных заведениях. Министерству внутренних дел необходимо продолжить работу по проверке объектов образования на предмет соблюдения требований по антитеррористической защите. Обращаю внимание, что на сегодня в регионах еще порядка 30% частных организаций образования не оснащены необходимым оборудованием", - сказал Олжас Бектенов.
Также премьер поручил активизировать работы по улучшению дорожной инфраструктуры вблизи объектов образования, особенно возле вновь вводимых школ.
По словам главы правительства, в стране затягивается ремонт 34 школ. Бектенов поручил до 1 сентября завершить капитальный и текущий ремонты в школах страны. Низкие темпы работ отмечаются в Алматы, области Абай и Улытау, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.
Акимам данных регионов - взять на личный контроль соблюдение сроков и качества ремонтных работ. Кроме того, стоит вопрос своевременного приобретения специализированных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. До сентября следует оснастить не менее 200 предметных кабинетов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, с начала года в Казахстане выявлен 171 случай нарушения прав детей.
10.08.2025, 16:17
Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане началось августовское Единое национальное тестирование, которое продлится до 14 августа, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.
На участие в тестировании было принято около 28 тысячи заявлений. Около 65% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 35% - на русском, 89 человек - на английском языке", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщили в министерстве, в первый день проведения ЕНТ сдают 2,2 тысячи человек. В августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей этого года и прошлых лет, кандасы (лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК), выпускники организаций среднего образования, обучавшиеся за рубежом, студенты, желающие перевестись с творческих специальностей на другие, студенты, желающие перевестись с других специальностей на педагогические направления, а также условно зачисленные в вузы студенты.
Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов", - отметили в МНВО.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила поступления в вузы.
08.08.2025, 09:32
Стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Международная стипендия "Болашак" присуждена 217 гражданам Казахстана. Такое решение принято в ходе заседания республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного советника Ерлана Карина, сообщили в Акорде.
В текущем потоке отмечается большое количество претендентов на получение международной стипендии "Болашак". Общий конкурс по всем программам и направлениям составил 4 человека на одно место. В этом году это уже второй конкурс на присуждение стипендий "Болашак", проводимый по новым правилам. Претенденты проходили три этапа конкурсного отбора: комплексное тестирование, собеседование, отбор республиканской комиссией участников, набравших наиболее высокие баллы.
На получение стипендии подал заявку 981 претендент. Из них первый тур преодолели 916 человек, второй - 659, третий - 217.
Из них 167 человек пройдут обучение в магистратуре, 13 - в докторантуре, а 37 казахстанцев отправятся на профессиональную стажировку в лучшие университеты и центры мира.
При этом 67,7% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 32,3% - по общественно-гуманитарному профилю.
Также республиканская комиссия рассмотрела итоги конкурсного отбора на прохождение научных стажировок. Всего было подано 165 заявок. По итогам трехуровневого конкурсного отбора 68 казахстанцам присуждена стипендия на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.
По итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии "Болашак".
Как сообщалось ранее, список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане.
08.08.2025, 09:14
С 1 сентября во всех школах и колледжах Казахстана запустят антибуллинговую программу
Фото: Depositphotos
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые в Казахстане с нового учебного года во всех школах и колледжах страны начнет действовать отечественная программа профилактики буллинга "ДосболLIKE", направленная на снижение случаев травли среди детей и подростков, формирование безопасной, поддерживающей и уважительной среды в организациях образования, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Программа разработана с учетом международных и отечественных нормативно-правовых актов, включая положения индекса благополучия детей, и опирается на лучшие мировые практики в борьбе с буллингом", - отметили в ведомстве.
В ходе апробации, проведенной в 50 школах девяти регионов, были выстроены системы профилактики буллинга. По итогам апробации лучшие практики отмечены в школах Астаны, Алматы, Абайской и Жамбылской областей.
Здесь успешно применялась модель: жалоба - анализ - план помощи - наблюдение, с участием антибуллинговых команд и пост-наблюдением.
Мы рассматриваем программу "ДосболLIKE" как устойчивый инструмент профилактики буллинга. По итогам апробации видно, что участие всех сторон - педагогов, родителей и самих детей, что способствует снижению конфликтности, формированию культуры доверия и уважения, а также созданию более безопасной и благоприятной школьной среды", - подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Программа предусматривает масштабную подготовку специалистов. Уже обучено около 2,5 тысяч педагогов, психологов и сотрудников системы образования, в течение года планируется охватить более 8 тысяч специалистов по всей стране.
Ранее сообщалось, что в Казахстане подавляющая часть обвиняемых в травле детей отделываются предупреждением.
07.08.2025, 15:32
В Миннауки озвучили имена обладателей образовательных грантов
Фото: Deposiphotos
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования Казахстана озвучили имена обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год, передает корреспондент агентства.
По итогам конкурса государственный образовательный заказ освоен на 99%. В этом году проект "Серпін" вызвал большой интерес среди молодежи из густонаселенных регионов. По итогам конкурса более 2 тысяч обладателей грантов поедут обучаться в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана", - заявили в ведомстве.
По данным министерства, на конкурс по присуждению государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тысяч заявок, что на 9 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом.
Также при распределении грантов сохраняются установленные законодательством квоты для детей из социально уязвимых категорий населения. В целях поддержки талантливой молодежи предусмотрены гранты вне конкурса - это победители международных олимпиад и спортивных соревнований", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, подчеркивается, что были внедрены дополнительные механизмы, направленные на расширение доступа к высшему образованию.
Запущена единая добровольная накопительная система "Келешек", предусматривающая выплату стартового образовательного капитала при открытии счета 5-летнему ребенку, а также госпремию и вознаграждения от банков второго уровня и страховых компаний всем вкладчикам. Накопленные средства по системе "Келешек" можно аккумулировать со средствами проекта "Нацфонд - детям", - добавили в пресс-службе.
С результатами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана.
04.08.2025, 20:25
Тестирование в магистратуру: аннулированы результаты тестов почти сотни претендентов
67 человек пытались пронести запрещенные предметы
Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день комплексное тестирование для поступления в магистратуру прошли более 39 тысяч претендентов для поступления, сообщает пресс-служба Миннауки.
По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 52% поступающих, по профильному направлению - 21%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 78 баллов, по профильному направлению - 23. Наивысший балл - 139.
С начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 99 участников. В том числе за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 67 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удален 31 человек, их результаты также аннулированы. Во время процедуры допуска к тестированию была выявлена попытка входа 1 постороннего лица", - говорится в сообщении ведомства.
Пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление - 75 баллов, на профильное направление - 30 баллов.
Напомним, что всего на комплексное тестирование было подано более 51 тысячи заявлений. Между тем для обучения в магистратуре в этом году выделено более 13 тысяч грантов. В этом году комплексное тестирование для поступления в магистратуру началось 21 июля и продлится до 7 августа.
Напомним, в Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования".
28.07.2025, 11:04
Фитнес-браслеты, беспилотники и IT-обучение: пилотный проект новой воинской службы реализует Минобороны
Фото: Минобороны РК
Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется запуск пилотного проекта срочной службы нового формата - SARBAZ+, сообщает Министерство обороны РК.
Программа направлена на повышение качества подготовки военнослужащих, улучшение условий службы и интеграцию современных технологий в повседневную армейскую жизнь", - пояснили в ведомстве.
Первыми службу в новом формате начнут проходить 150 призывников войсковой части 78460 Сил воздушной обороны, расположенной в Алматинской области.
Проект SARBAZ+ предусматривает интеграцию военной службы с элементами профессионального обучения, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга. Планируется, что каждому военнослужащему будет выдан фитнес-браслет для отслеживания биометрических показателей в реальном времени. Данные будут поступать в систему централизованного мониторинга, доступную медицинскому персоналу и командирам, что обеспечит постоянный контроль над состоянием здоровья личного состава. Также внедряется система видеоаналитики", - отмечает ведомство.
Сейчас на территории части завершают строительные и ремонтные работы: обновляют спортивные объекты, устанавливают тренажеры, создают площадки для игровых видов спорта и зоны для зрителей. Также планируется запустить шахматные секции.
Кроме того в рамках проекта предусмотрены программы базового обучения в сфере телекоммуникаций и IT - совместно с компаниями "Казахтелеком" и "Транстелеком". По завершении службы участники смогут пройти аттестацию и получить сертификаты, которые пригодятся при трудоустройстве. Также запланировано обучение основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и радиосвязи. Дополнительно будут организованы занятия по казахскому и английскому языкам. Для поддержки психологического состояния военнослужащих создается комната эмоциональной разгрузки. Предусмотрены тренинги по личностному развитию для офицеров и сержантов, направленные на формирование современного, компетентного и устойчивого к стрессам военного специалиста", - уточнили в Минобороны.
Программа SARBAZ+ затрагивает не только солдат срочной службы. Офицерский и сержантский состав части также пройдут повышение квалификации, в том числе по международной программе CCNA Cisco в сфере сетевых технологий.
Для удобства отбора призывников разработан официальный сайт проекта. На платформе размещена информация о порядке поступления на службу, условиях прохождения и этапах отбора. Призывники смогут пройти онлайн-регистрацию, после чего их анкеты будут рассмотрены комиссией с участием представителей части и местных органов военного управления. Кандидаты, прошедшие отбор, получат уведомление о зачислении", - рассказали подробности в оборонном ведомстве.
В случае успешной реализации проект планируется поэтапно внедрить и в других подразделениях Вооруженных сил Республики Казахстан.
28.07.2025, 08:31
Сроки каникул для школьников на 2025-2026 учебный год утвердили в Казахстане
Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством просвещения Республики Казахстан определены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2025-2026 учебного года в организациях среднего образования, передает корреспондент агентства.
Учебный процесс начинается со 2 сентября и завершится 25 мая. Дата и время проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний, определяются по решению педсовета школы", - отметили в Минпросвещения.
В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней - с 27 октября по 2 ноября включительно.
Во второй четверти - 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.
В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней - с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.
Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 11 календарных дней - с 19 по 29 марта 2026 года включительно.
Четвертая четверть продлится 8 учебных недель с завершением 25 мая 2026 года.
