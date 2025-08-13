В казахстанских школах поэтапно внедряют элементы ИИ

Интеграцию AI начнут с предметов "Цифровая грамотность" и "Информатика"

Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев доложил о поэтапном внедрении элементов искусственного интеллекта в образовательный процесс с нового учебного года, передает корреспондент агентства.





В частности, в 2025-2026 учебном году интеграцию AI начнут с предметов "Цифровая грамотность" и "Информатика". В этом направлении уже утверждены этические стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Для школьников подготовлены онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов - трехуровневые курсы повышения квалификации", - сообщил министр.





По его словам, с этого года также вводится новый формат управления школами "Келешек мектептері".





Разработан новый стандарт управления, свыше 3 тысяч педагогов комфортных школ прошли трехуровневое обучение. Указанная модель начнет свою работу уже с сентября этого года", - дополнил Гани Бейсембаев.





Вместе с тем с сентября в организациях образования заработают антибуллинговые программы Kiva и "ДосболLIKE". По данным министерства, в прошлом году программы успешно прошли пилотирование и показали результат.





Как отметил глава ведомства, сейчас совместно с профильными ведомствами готовится проект единой программы "Дети Казахстана", которая охватывает семь ключевых направлений. Она станет базовым документом по комплексной защите прав ребенка.





Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования с численностью более 100 человек должны быть полностью оснащены системами безопасности. Министр призвал акиматы ускорить установку оборудования и обеспечить его бесперебойную работу.





С учетом новых требований сегодня в 98% организациях образования установлены турникеты, в 97% заключены договоры с лицензированной охраной, 96% оснащены тревожными кнопками, а 81% подключены к оперативным центрам управления полиции", - проинформировал глава Минпросвещения.





В Казахстане 1 сентября за школьные парты сядут 4,1 миллиона учеников, включая 341 тысячу первоклассников и 232 тысячи выпускников 11-х классов.