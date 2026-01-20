19.01.2026, 13:45 6891
Внести изменения в правила подготовки и издания учебников поручили Минпросвещения после аудита
Формирование тематического плана теперь автоматизировано
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внести изменения в правила подготовки, экспертизы, апробации, мониторинга и издания учебников и учебно-методических комплексов поручили Министерству просвещения Казахстана после аудита Высшей аудиторской палаты, сообщает пресс-служба ВАП.
В частности, изменения должны были предусматривать:
- утверждение тематического плана уполномоченным органом без направления запросов отдельным издательствам;
- обязательное размещение тематического плана в открытом доступе;
- введение требования о включении в авторский коллектив не менее трех квалифицированных специалистов с соответствующим образованием и опытом работы;
- установление четких критериев экспертной оценки учебников;
- обновление подходов к мониторингу качества учебников и УМК, чтобы соблюдался 5-летний срок их обновления.
В результате указанные изменения были утверждены приказом министра просвещения РК от 24 ноября. Обновленные нормы регламентируют порядок формирования тематического плана, требования к составу авторского коллектива, критерии экспертной оценки, а также уточняют процедуры мониторинга качества учебников и УМК. Формирование тематического плана теперь автоматизировано: издательства и разработчики подают заявки через интернет-ресурс Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования", - говорится в сообщении.
Также закреплено, что подготовка учебников и электронных учебников осуществляется разработчиками или издательствами, которые формируют авторский коллектив из ученых, методистов и педагогов, прошедших соответствующие обучающие курсы.
Дополнительно Министерству было поручено автоматизировать процессы учета и контроля школьных библиотечных фондов, а также прием учебников и УМК на экспертизу. Принятые меры, включающие автоматизацию ключевых процессов и существенную доработку нормативной базы, позволят повысить качество учебников и сопутствующих материалов, сократить риски субъективности и ошибок, а также обеспечить их своевременное обновление", - добавили в ВАП.
Ранее ВАП провела аудит систем пенсионного и социального обеспечения.
